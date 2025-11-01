SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vive um longo jejum jogando contra o Grêmio na Neo Química Arena, mas terá alguns trunfos para quebrar o tabu diante do rival no próximo domingo, às 16h (de Brasília).

O TABU E OS TRUNFOS

O Corinthians não vence o Grêmio em casa desde 2018. A última vitória corintiana sobre os gremistas em Itaquera aconteceu em 2018, quando o Timão fez 2 a 1 no rival durante um amistoso.

Os empates tomaram conta dos jogos na Neo Química Arena. São seis igualdades e uma vitória gremista nos últimos sete anos.

Os trunfos corintianos para derrotar o Grêmio em casa começam pela própria torcida. As organizadas do clube foram liberadas para irem aos jogos com instrumentos, vestimentas e faixas ? a proibição vinha desde abril.

Em campo, dois titulares voltam. Matheuzinho e Maycon cumpriram suspensão e devem retornar aos 11 iniciais. Hugo Souza ainda é dúvida após sofrer uma luxação no ombro.

Trio vai para mais um jogo junto. Após meses sem atuarem juntos, Yuri Alberto, Memphis e Garro vão engrenar o terceiro duelo consecutivo juntos e 100% fisicamente.

Defesa completa e em bom momento. Muito afetado por lesões e suspensões, o sistema defensivo voltará a ter todos os jogadores disponíveis de Dorival Júnior ? a equipe não sofreu gols em três dos últimos quatro jogos.

O PROBLEMA

Dorival Júnior terá de quebrar a cabeça para montar o meio de campo corintiano. Três volantes da equipe estão suspensos: Raniele, José Martínez e Breno Bidon. Os três foram titulares no jogo passado, contra o Vitória.

A dúvida fica por quem vai substituir Raniele. Maycon deve entrar no lugar de Bidon, que ficou como segundo volante contra o Vitória, e Matheuzinho retorna ao lado direito, onde Martínez jogou improvisado na sua ausência.

Charles e Ryan concorrem por vaga restante. O primeiro deles fez o gol da vitória no duelo passado, e o segundo não tem muitos minutos com Dorival Júnior no comando.

Uma alternativa para Dorival Júnior é a volta do esquema com três zagueiros. Todos os atletas da função estão disponíveis.

Um provável Corinthians tem: Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Charles (André Ramalho), Maycon, Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto.