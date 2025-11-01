SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira presenteou a torcida do Palmeiras com uma noite mágica no jogo contra a LDU pela Copa Libertadores, mas também recebeu presentes naquela noite no Allianz Parque.

O elenco correspondeu, e o português ganhou reforços para a reta decisiva da temporada.

O treinador português viu Bruno Fuchs, Allan, Sosa e Raphael Veiga serem protagonistas da virada épica que levou o Alviverde para mais uma final de Libertadores. Fuchs era o único nome que frequentou o time titular nos últimos jogos, mas o defensor acabou perdendo a posição no onze inicial após falhas no jogo contra o Flamengo.

Fuchs teve atuação de destaque com passes precisos para armar o time de trás e foi recompensado com o segundo gol da partida. O zagueiro voltou a ganhar a confiança de Abel em um jogo onde atuou como zagueiro e primeiro volante, já que Aníbal Moreno começou no banco de reservas.

Allan tem 46 jogos pelo Palmeiras no ano, mas apenas 11 como titular e se colocou como opção importante no elenco. Ele foi um dos nomes do jogo do 4 a 0 contra a LDU e faz o torcedor pensar que não existe um time do Palmeiras sem ele entre os titulares.

Sosa só fez 21 jogos pelo Palmeiras desde que chegou no meio da temporada, mas tinha a responsabilidade de mostrar mais em campo após ser contratado por quase R$ 80 milhões. Ele foi uma das novidades de Abel Ferreira no time titular e marcou o gol que abriu o placar. Ele já havia mostrado importância ao marcar o gol da virada contra o São Paulo e agora reforçou isso.

E por fim, Abel viu Raphael Veiga resgatar o futebol que o tornou ídolo no Palmeiras. O camisa 23 conviveu com o banco de reservas em 2025 e tinha números abaixo em relação a outros anos no clube (45 jogos, 7 gols e 8 assistências). O jogador se reconectou com a torcida ao marcar dois gols e sair como o herói da virada.

O Palmeiras terá 7 jogos no mês de novembro (o último é a final contra o Flamengo em Lima) e o elenco será colocado à prova. A comissão técnica precisará pensar no jogo contra o Fla, mas sem parar de pontuar no Brasileirão ? com quem também briga pelo título ponto a ponto com o Rubro-negro.

O Alviverde volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, pela 31ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi.