SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador da seleção brasileira, Júlio Baptista vive em Madri e estuda para se tornar técnico de futebol. Ele, no entanto, vê o sonho ameaçado pela discriminação com treinadores negros.
"Eu gostaria de treinar, mas nós, negros, somos penalizados", diz Júlio Baptista, ao jornal Gazzetta dello Sport.
Júlio Baptista destaca a presença escassa de técnicos negros nas principais ligas europeias. O ex-jogador, no entanto, afirma que não vai jogar a toalha.
"Eu não sei [se racismo reduz oportunidades para técnicos negros]. Mas é um fato. Quantos treinadores negros você vê nas cinco principais ligas? Eu não vejo muitos. Quero pensar que é apenas uma coincidência, mas, infelizmente, acho que não. Há menos oportunidades. Espero ser eu quem vai reverter a tendência. Nunca diga nunca", diz Júlio Baptista
O primeiro contato do ex-meia com a função de treinador aconteceu no Real Valladolid, da Espanha. Ele fez parte da comissão técnica das equipes de base do clube que tinha Ronaldo como acionista entre 2019 e 2023.
O brasileiro teve carreira de destaque, principalmente, no futebol espanhol após deixar o São Paulo. Como jogador, passou por Real Madrid, Sevilla e Málaga por lá. Ele ainda atuou na Europa por Roma (Itália), Arsenal (Inglaterra) e Cluj (Romênia). Cruzeiro e Orlando City (EUA) foram os outros clubes da carreira como jogador.
