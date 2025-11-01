A dupla verde e amarela formada por Laura Pigossi e Ana Candiotto, cabeça de chave número 3, disputa o título de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia. As adversárias na final são italiana Nicole Fossa Huergo e a georgiana Ekaterine Gorgodze, principais cabeças de chave.

Na semifinal, as brasileiras passaram pela francesa Selena Janicijevic e a norte-americana Varvara Lepchenko por 7/6 (7-4) e 6/4.

Aos 31 anos, Laura Pigossi, bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, está com o melhor ranking de duplas da carreira (87º lugar). Ela vem de duas finais de WTA 250 (Bogotá e São Paulo) e duas semifinais da série 125 (Rio de Janeiro e Florianópolis). Ana Candiotto, de 21 anos, faturou recentemente o ITF W35 na capital paulista, com Nauhany Silva. Candiotto está no 308º lugar no ranking de duplas da WTA. A melhor marca da atleta é a 284ª posição.

O torneio distribui 125 pontos no ranking da WTA para as campeãs e a premiação de US$ 5.700 para quem ficar com o título. As vices ganham 81 pontos e dividem US$ 2.900. Conquistando o título na Colômbia, a dupla pode se firmar entre as 230 melhores do ranking mundial.

Brasileiras | duplas do WT | Fase Final