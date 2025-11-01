O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 16h e promete fortes emoções com o Tricolor das Laranjeiras em busca de uma vaga na Copa Libertadores e o Alvinegro lutando para se afastar da zona de rebaixamento.

A jornada esportiva começa às 15h30, dentro da faixa Show de Bola Nacional, com o pré-jogo trazendo notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

O Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o próprio Ceará, em partida atrasada da 12ª rodada disputada na última quarta-feira (29), no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor chegou a 47 pontos e ocupa a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Já o Ceará, dirigido por Léo Condé, tenta a revanche diante da torcida e busca encerrar o jejum de três partidas sem marcar gols. A equipe soma 35 pontos e ocupa o 14º lugar, tentando se afastar do Z4.

A transmissão contará com locução de Luciana Zogaib, comentários e participação de Rodrigo Ricardo, além de reportagens e plantão da informação com Carlos Molinari.

O jogo será transmitido para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. Nas demais praças, a Nacional FM segue com a programação musical. O público também pode acompanhar a partida pelo aplicativo Rádios EBC e pelo site da emissora, com áudio disponível em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Informações sobre o Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

