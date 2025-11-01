SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Julio Baptista, 44, disse ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que há menos oportunidades para treinadores de futebol negros.
O brasileiro, que passou por equipes como São Paulo, Real Madrid, Arsenal, Sevilla e Roma, agora quer ser técnico.
"Eu gostaria de treinar, mas nós, negros, somos penalizados. Quantos treinadores negros você vê nas cinco principais ligas?", questionou, referindo-se aos campeonatos de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.
"Quero pensar que é uma coincidência, mas, infelizmente, acho que não. Há menos oportunidades. Espero que eu seja quem vai reverter isso", disse o ex-atleta.
Julio já fez parte da comissão técnica das categorias de base do Valladollid, da Espanha, quando Ronaldo era acionista do clube. Há pouco tempo, recusou uma proposta para treinar a equipe sub-19 do Real Madrid, mirando o futebol profissional.