O Uberabinha conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Mineiro Sub-20 na tarde deste sábado (1°), no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. A equipe derrotou o Social, de Coronel Fabriciano, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Nicolas, artilheiro da competição até o momento, com dez gols.





A campanha da Tropa do Urso foi épica. Nove vitórias e três empates, com 29 gols marcados e apenas nove sofridos, saldo de 20. O Uberabinha encerrou a competição ostentando o melhor ataque e a defesa menos vazada.





Estrela no comando

Responsável pela histórica campanha do Tupi em 2019, que rendeu o vice-campeonato Mineiro e uma inédita vaga na Copinha, a maior competição de base do país, o técnico Wesley Assis recoloca Juiz de Fora na elite da categoria após quatro anos. A última participação de uma equipe da cidade na competição foi justamente a do Tupi, em 2021.





[Matéria em atualização]





Tags:

B | campeonato | Divisão | Do | Esporte | Mineiro | sport