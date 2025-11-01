SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos jogou mal e só empatou em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe até melhorou com as entradas de Robinho Jr, e, principalmente, Neymar, no segundo tempo, mas só conseguiu empatar.

O Fortaleza jogou melhor na etapa inicial e fez 1 a 0 com Bareiro e ainda teve um segundo gol anulado por impedimento. No segundo tempo, Adonis Frías empatou e o 1 a 1 foi o resultado final.

Neymar jogou mais de 30 minutos, enquanto a previsão era de 15 ou 20. A necessidade da partida fez o camisa 10 atuar por mais tempo após a recuperação da lesão na coxa direita.

Com o empate, o Santos segue na 16ª colocação, agora com 33 pontos, a dois do Vitória, que perdeu para o Cruzeiro é o primeiro no Z4. O Fortaleza é o 18º, com 28.

Esse foi mais um tropeço santista na Vila Belmiro contra equipes que também brigam contra o rebaixamento. O Peixe de Vojvoda já havia perdido para o Vitória.

Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque. O Fortaleza terá o clássico contra o Ceará fora de casa.

O Santos joga como rebaixado no primeiro tempo

O Santos fez um primeiro tempo horrível na Vila Belmiro. O Fortaleza foi para o intervalo com 1 a 0 e poderia ter sido mais.

Apático, lento e sem criatividade, o Peixe foi presa fácil para a defesa do Fortaleza.

Na única chance, Zé Rafael cruzou e Rollheiser furou na pequena área. O meia argentino foi o pior em campo.

O Fortaleza, melhor organizado e mais vibrante, começou a se impor. Breno Lopes parou em Gabriel Brazão e depois cruzou para Bareiro marcar de cabeça aos 35 minutos. Luan Peres subiu pouco e foi superado pelo alto.

Aos 40, Adonis Frias errou, Breno Lopes levou a melhor para cima de Luan Peres e cruzou para Bareiro marcar novamente. O gol foi anulado por impedimento.

O Santos terminou a etapa inicial vaiado, com zagueiros amarelados e a sensação de que "pede para cair". O mesmo cenário do duelo com o Vitória.

A reação com Neymar e Robinho Jr

O Santos voltou para a etapa final com três alterações: saíram João Schmidt, Barreal e Rollheiser e entraram Willian Arão, Robinho Jr e Tiquinho Soares.

O Peixe esboçou alguma pressão, mas depois voltou a mostrar muita dificuldade para criar. Aos 19, Vojvoda chamou Neymar. A previsão era de atuar menos minutos, mas a necessidade aumentou o tempo em campo.

A primeira chance santista só veio aos 27 minutos, quando Zé Rafael chutou de longe, a bola desviou e obrigou Brenno a fazer boa defesa.

Logo depois, aos 29, o Santos achou o empate. O zagueiro Adonis Frías surpreendeu e apareceu pelo lado direito, Neymar tocou e o argentino bateu forte e cruzado. A bola também desviou e matou Brenno. 1 a 1.

O Santos esteve melhor com Robinho Jr e Neymar, mas parou em más atuações de Guilherme e Tiquinho para não conseguir converter o volume de jogo da etapa final na virada. Nos acréscimos, Breno Lopes entortou Adonis Frías e parou no Gabriel Brazão. Neymar parou em Breno em cobrança de falta. No fim, 1 a 1 frustrante para as duas equipes.

Lances importantes

Gol do Fortaleza. Aos 35 minutos, Breno Lopes cruzou e Bareiro marcou de cabeça.

Anulado. No minuto 40, Breno Lopes novamente cruzou para Bareiro marcar. O lance foi invalidado por impedimento.

O empate. Aos 29, Adonis Frías bateu cruzado, a bola desviou e entrou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x FORTALEZA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º de novembro de 2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Árbitro assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: João Schmidt, Lautaro Diaz, Adonis Frias e Luan Peres (Santos) e Britez e Pochettino (Fortaleza)

Público: 13.356

Renda: R$ 743.510,50

GOLS: Fortaleza: Bareiro, aos 35 minutos do 1T; e Santos: Adonis Frías, aos 29 minutos do 2T

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frias, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar) e Rollheiser (Robinho Jr); Barreal (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FORTALEZA: Brenno, Mancuso (Tinga), Britez, Avila e Bruno Pacheco; Pierre (Pablo Roberto), Lucas Sasha e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martin Palermo