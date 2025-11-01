SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Árbitro da polêmica vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 3 a 2 há cerca de um mês, Ramon Abatti Abel voltou a ser escalado para um jogo do Brasileirão, mas em nova função.

Ramon Abatti Abel será o AVAR2 no duelo entre Mirassol e Botafogo. Ele auxiliará o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, na partida que será realizada hoje, no interior paulista, às 18h (de Brasília).

O catarinense estava afastado pela CBF. A entidade reconheceu atuação ruim de Ramon no clássico paulista e o tirou de jogos do Brasileirão desde então.

A partida deste sábado (1º) será a 16ª de Ramon Abatti Abel na Série A deste ano em 31 rodadas. Nas outras 15, ele foi o árbitro principal.

O principal lance do Choque-Rei polêmico aconteceu no segundo tempo. Allan derrubou Tapia na área, mas Ramon mandou o jogo seguir. O VAR não o chamou para revisão, e a partida seguiu -o São Paulo vencia por 2 a 0 e levou a virada por 3 a 2. No áudio divulgado pela CBF, o árbitro considerou que o atleta palmeirense escorregou e, por isso, não marcou a penalidade.

São Paulo e Palmeiras ainda questionaram outras decisões do árbitro na partida. O Tricolor reclamou de mais cinco lance, e o Verdão de quatro momentos.