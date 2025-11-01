SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Sport, na noite deste sábado (1º), com algumas ausências. Léo Ortiz, Alex Sandro e Jorginho estão fora da partida.

O Rubro-Negro divulgou um boletim com atualizações médicas de alguns jogadores. Pedro e Everton Cebolinha permanecem fora.

Jorginho realizou exame e foi apontada uma lesão muscular na coxa direita. O meia segue o planejamento de recuperação estabelecido pelos médicos do clube.

Alex Sandro não enfrenta o Sport para controle de carga. O clube apontou que o movimento já tinha sido alinhado pelo departamento médico.

Léo Ortiz acusou dores após a partida contra o Racing, na quarta-feira, pela Libertadores. Ele tinha atuado no segundo jogo da semifinal no sacrifício após um estiramento no tornozelo direito.

Veja boletim do Flamengo

Alex Sandro. Após duelo com o Racing na quarta-feira, jogador passa por controle de carga estabelecido pelo departamento médico do Flamengo.

Everton. O jogador já iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia.

Jorginho. O meia realizou exame de imagem, que apontou lesão muscular na coxa direita. Segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

Léo Ortiz. Com dores após a partida de quarta-feira, contra o Racing, o zagueiro não terá condições de jogo neste sábado.

Pedro. O atacante segue em tratamento com o Departamento Médico do clube.