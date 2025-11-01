SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar voltou a campo pelo Santos neste sábado (1º), após 48 dias de ausência por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo da partida contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e teve participação no gol de empate da equipe de Juan Pablo Vojvoda. O placar final apontou 1 a 1.

Ainda longe de sua forma ideal, o jogador de 33 anos se movimentou e buscou o jogo. Aos 31 minutos, ele tocou para o zagueiro Adonis Frías, que chutou forte para o meio da área. A bola foi desviada no lateral Bruno Pacheco e entrou.

Já nos acréscimos, ele cobrou falta com perigo, obrigando o goleiro Brenno a fazer boa defesa.

Com o empate, o Santos foi aos 33 pontos, na 16ª posição, com dois pontos a mais que o Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, em 17º. O Fortaleza, com 28, está em 18º.

Neymar não jogava desde o dia 14 de setembro, no empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, quando teve uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

O jogador enfrenta problemas do tipo há dois anos. Em 2023, quando ainda era atleta do Al Hilal, da Arábia Saudita, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

As lesões o acompanharam no Santos, onde foi recebido com festa pela torcida no fim de janeiro. Ausente de partidas importantes, como o duelo semifinal do Campeonato Paulista com o Corinthians, tem 22 participações na temporada, com seis gols e quatro assistências.

Neymar tem como objetivo jogar a Copa do Mundo de 2026. Para isso, busca aumentar o número de partidas disputadas e recuperar o ritmo de jogo ideal.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, já disse que o jogador só terá a chance de ser convocado se estiver bem fisicamente.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x FORTALEZA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º de novembro de 2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Árbitro assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: João Schmidt, Lautaro Diaz, Adonis Frias e Luan Peres (Santos) e Britez e Pochettino (Fortaleza)

Público: 13.356

Renda: R$ 743.510,50

GOLS: Fortaleza: Bareiro, aos 35 minutos do 1T; e Santos: Adonis Frías, aos 29 minutos do 2T

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frias, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar) e Rollheiser (Robinho Jr); Barreal (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FORTALEZA: Brenno, Mancuso (Tinga), Britez, Avila e Bruno Pacheco; Pierre (Pablo Roberto), Lucas Sasha e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martin Palermo