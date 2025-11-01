SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo demonstrou o grande carinho que tem pelo Brasil neste sábado (1º). O Robozão aproveitou os dois gols marcados na vitória do Al-Nassr pelo Campeonato Saudita para agradecer o apoio do povo brasileiro.

"Dar um beijinho a todos os brasileiros, que eu sei que tenho uma massa de apoiadores lá. Eu acompanho muito o Brasil, minha irmã vive no Brasil, é casada com um brasileiro, tenho muito carinho com os brasileiros", disse Cristiano Ronaldo, ao Canal GOAT

Mais perto do milésimo

CR7 foi decisivo e marcou os dois gols da vitória de virada do Al-Nassr contra o Al-Fayha, por 2 a 1. A equipe do craque português lidera o Campeonato Saudita e está 100%, com sete vitória em sete jogos.

As duas bolas na rede fazem com que Cristiano Ronaldo chegue a 952 gols na carreira. Ele está em contagem regressiva para o milésimo, faltando 48.

O Robozão também comentou o segredo para se manter em alto nível mesmo aos 40 anos de idade. Em junho, ele renovou com o Al-Nassr 2027.

"Hoje foi uma noite espetacular a nível pessoal e coletivo. A equipe ganhou e marquei dois gols, o que é sempre importante. É o que eu digo sempre, só consegue se ter longevidade quando se tem paixão. E eu continuo a ter paixão. Independentemente de marcar ou não marcar gols, isso é a minha vida, sempre foi. 23, 24 anos jogando futebol, é a minha vida. E, por isso, eu quero continuar até minhas pernas me permitirem. Esta noite estou muito feliz", completou Cristiano Ronaldo.