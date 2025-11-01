Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 64 - 30 - 19 - 7 - 4 - 59 - 16 - 43
2 - Palmeiras - 62 - 29 - 19 - 5 - 5 - 53 - 26 - 27
3 - Cruzeiro - 60 - 31 - 17 - 9 - 5 - 45 - 22 - 23
4 - Mirassol - 56 - 31 - 15 - 11 - 5 - 52 - 31 - 21
5 - Bahia - 49 - 30 - 14 - 7 - 9 - 40 - 34 - 6
6 - Botafogo - 48 - 31 - 13 - 9 - 9 - 41 - 28 - 13
7 - Fluminense - 47 - 30 - 14 - 5 - 11 - 37 - 35 - 2
8 - Vasco - 42 - 30 - 12 - 6 - 12 - 49 - 41 - 8
9 - São Paulo - 41 - 30 - 11 - 8 - 11 - 33 - 33 - 0
10 - Corinthians - 39 - 30 - 10 - 9 - 11 - 32 - 35 - (-3)
11 - Grêmio - 39 - 30 - 10 - 9 - 11 - 33 - 38 - (-5)
12 - Bragantino - 36 - 30 - 10 - 6 - 14 - 34 - 47 - (-13)
13 - Atlético-MG - 36 - 29 - 9 - 9 - 11 - 27 - 32 - (-5)
14 - Ceará - 35 - 30 - 9 - 8 - 13 - 27 - 29 - (-2)
15 - Internacional - 35 - 30 - 9 - 8 - 13 - 35 - 43 - (-8)
16 - Santos - 33 - 30 - 8 - 9 - 13 - 31 - 43 - (-12)
17 - Vitória - 31 - 31 - 7 - 10 - 14 - 28 - 47 - (-19)
18 - Fortaleza - 28 - 30 - 7 - 7 - 16 - 28 - 45 - (-17)
19 - Juventude - 26 - 30 - 7 - 5 - 18 - 24 - 56 - (-32)
20 - Sport - 17 - 30 - 2 - 11 - 17 - 22 - 49 - (-27)