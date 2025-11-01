Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Flamengo - 64 - 30 - 19 - 7 - 4 - 59 - 16 - 43

2 - Palmeiras - 62 - 29 - 19 - 5 - 5 - 53 - 26 - 27

3 - Cruzeiro - 60 - 31 - 17 - 9 - 5 - 45 - 22 - 23

4 - Mirassol - 56 - 31 - 15 - 11 - 5 - 52 - 31 - 21

5 - Bahia - 49 - 30 - 14 - 7 - 9 - 40 - 34 - 6

6 - Botafogo - 48 - 31 - 13 - 9 - 9 - 41 - 28 - 13

7 - Fluminense - 47 - 30 - 14 - 5 - 11 - 37 - 35 - 2

8 - Vasco - 42 - 30 - 12 - 6 - 12 - 49 - 41 - 8

9 - São Paulo - 41 - 30 - 11 - 8 - 11 - 33 - 33 - 0

10 - Corinthians - 39 - 30 - 10 - 9 - 11 - 32 - 35 - (-3)

11 - Grêmio - 39 - 30 - 10 - 9 - 11 - 33 - 38 - (-5)

12 - Bragantino - 36 - 30 - 10 - 6 - 14 - 34 - 47 - (-13)

13 - Atlético-MG - 36 - 29 - 9 - 9 - 11 - 27 - 32 - (-5)

14 - Ceará - 35 - 30 - 9 - 8 - 13 - 27 - 29 - (-2)

15 - Internacional - 35 - 30 - 9 - 8 - 13 - 35 - 43 - (-8)

16 - Santos - 33 - 30 - 8 - 9 - 13 - 31 - 43 - (-12)

17 - Vitória - 31 - 31 - 7 - 10 - 14 - 28 - 47 - (-19)

18 - Fortaleza - 28 - 30 - 7 - 7 - 16 - 28 - 45 - (-17)

19 - Juventude - 26 - 30 - 7 - 5 - 18 - 24 - 56 - (-32)

20 - Sport - 17 - 30 - 2 - 11 - 17 - 22 - 49 - (-27)


