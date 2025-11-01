RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo dominou o jogo e desperdiçou chances, mas venceu o lanterna Sport na noite deste sábado (1º), no Maracanã, e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 3 a 0 foi construído com dois gols de Bruno Henrique e um golaço de falta de Arrascaeta.

Foram os primeiros gols do camisa 27 após ter sido concedido o efeito suspensivo pelo STJD -ele foi punido por caso em que tomou cartão amarelo em jogo contra o Santos depois de avisar a familiares.

Com o resultado, o time rubro-negro chegou a 64 pontos, dois a mais que o Palmeiras, que visita o Juventude amanhã (2) e pode retomar a ponta.

O Sport, por outro lado, está afundado na zona de rebaixamento. A equipe pernambucana tem apenas 17 pontos -o Santos, em 16º, primeiro fora da degola, tem 33.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o São Paulo, na Vila Belmiro, na quarta-feira. No mesmo dia, o Sport recebe o Juventude.

Como foi o jogo

O Flamengo foi a campo com um time mesclado, dando oportunidade a alguns jogadores que não vinham sendo titulares, como De la Cruz, Saúl, Samuel Lino e Bruno Henrique. O Sport, com alguns desfalques, improvisou Lucas Kal na zaga e apostou em Lucas Lima no meio.

Em casa, o time de Filipe Luís se mostrou dominante e com o controle da partida, mas pecava na tomada de decisão quando chegava próximo ao gol do Leão -Bruno Henrique perdeu um gol que, em outros tempos, o faria candidato à camisa do "Inacreditável Futebol Clube", mas ele iria redimir.

Substituição cedo

O Rubro-Negro teve de fazer uma mudança ainda no começo do jogo. Aos 20 minutos, Carrascal caiu no gramado acusando dores na região das costas e foi substituído por Luiz Araújo. A estratégia, porém, se manteve - Luiz Araújo atuou mais aberto pela direita, Lino pela esquerda, e Bruno Henrique e Plata fizeram a dupla mais ofensiva.

Os primeiros depois do efeito suspensivo

O Flamengo tinha a bola, mas não traduzia a posse em gols. A torcida já começava o misto entre cantos de incentivo e o "aaahhh" de decepção a cada lance quando o cenário mudou. Samuel Lino avançou e achou Bruno Henrique nas costas da defesa. O camisa 27, desta vez, não perdeu.

Foi o primeiro gol dele desde o efeito suspensivo, concedido pelo STJD em 13 de setembro. O atacante foi punido, em primeira instância, com 12 partidas de gancho além de uma multa de R$ 60 mil ao ser considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida".

Antes da noite de hoje, o último gol de Bruno Henrique tinha sido no triunfo por 8 a 0 sobre o Vitória, em 25 de agosto.

Não demorou e o atacante fez o segundo, aproveitando rebote do goleiro após cabeçada de Danilo. Substituído aos 31 minutos do 2º tempo -deu vaga para Juninho-, saiu ovacionado pela torcida.

Golaço de falta

O time de Filipe Luís, então, engrenou de vez. Reserva no jogo de hoje, em decisão da comissão técnica de poupar alguns jogadores, Arrascaeta entrou no começo do segundo tempo, na vaga de Plata. O uruguaio fez o terceiro ao mandar no ângulo em cobrança de falta.

O gol se torna histórico. Arrascaeta balançou a rede 94 vezes com a camisa rubro-negra e empatou com o argentino Doval na lista de maiores artilheiros estrangeiros.

"Seremos campeões"

Diante da vitória, a torcida aumentou o volume. Dentre os cantos clássicos das arquibancadas, houve o "seremos campeões". O time do Flamengo disputa o título do Brasileiro com o Palmeiras e vai ter o Alviverde também como adversário na final da Libertadores.

Passagem relâmpago

Evertton Araújo ficou menos de 10 minutos em campo. Ele entrou aos 31 minutos do 2º tempo e foi expulso aos 39. Ele tinha recebido amarelo após entrada em Ramon, mas a arbitragem analisou o lance no VAR e decidiu pela expulsão.

A desvantagem numérica do Flamengo, porém, não mudou o panorama da partida.

Lances importantes

Perdeu. Aos 15 minutos do 1º tempo, Plata tabelou com Samuel Lino dentro da área e deixou para Bruno Henrique. O atacante, sem marcação, porém, manda por cima do gol.

Bateu fraco. Aos 22 minutos do 1º tempo, Samuel Lino driblou dois marcadores e chuta da entrada da área, mas mandou sem força e Gabriel fez a defesa.

Quase. Aos 39 minutos do 1º tempo, Saúl trabalhou no meio com De la Cruz, que soltou uma pancada de fora da área. O goleiro do Sport se esticou e fez a defesa no ângulo esquerdo.

Tirou. Aos 46 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo lançou a bola na segunda trave, Léo Pereira desviou para o meio e Ramon apareceu para afastar antes da chegada de Bruno Henrique.

Assustou. Aos 4 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique recebeu em velocidade pela esquerda e buscou a área, mas a bola bateu na zaga. No rebote, De la Cruz chegou batendo e a bola passou perto da trave direita de Gabriel.

1x0. Aos 6 minutos do 2º tempo, Samuel Lino avançou e achou Bruno Henrique nas costas da defesa. O atacante bateu e abriu o placar.

2x0. Aos 15 minutos do 2º tempo, Saúl avançou pela esquerda e cruzou. Danilo cabeceou e Gabriel deu rebote. Bruno Henrique aproveitou e mandou para a rede para fazer o segundo.

3x0. Aos 22 minutos do 2º tempo, Arrascaeta cobrou falta e mandou no ângulo esquerdo de Gabriel. O goleiro até alcançou, mas não conseguiu fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 0 SPORT

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 1º de novembro de 2025, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas, Evertton. Rossi, Bruno Henrique (FLA); Gabriel, Pedro Augusto (SPO)

Cartão vermelho: Everton Araújo, do Flamengo, aos 39'/2ºT

Gols: Bruno Henrique, do Flamengo, aos 6'/2ºT e 15'/2ºT; Arrascaeta, do Flamengo, aos 22'/2ºT

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton), Saúl e Carrascal (Luiz Araújo); Plata (Arrascaeta), Bruno Henrique (Juninho) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luis

Sport: Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Romarinho (Pedro Augusto), Derik Lacerda (Pablo) e Léo Pereira. Técnico: César Lucena (interino)