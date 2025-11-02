SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Contra o Vasco, neste domingo, o São Paulo enfrentará não apenas um dos melhores times do 2° turno do Brasileirão -mas também um grande jejum, que perdura há mais de uma década.

O time não vence o Vasco em São Januário pelo Brasileirão há 12 anos. A última vitória tricolor no torneio no estádio Cruz-Maltino veio em 2012, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Caio e Antônio Carlos.

O técnico Hernán Crespo, porém, já venceu no local: em sua primeira passagem pelo Morumbis, em 2021, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o time venceu por 2 a 1 e carimbou vaga adiante no torneio com agregado de 4 a 1. Como visitante pelo nacional, o Tricolor até chegou a vencer o Vasco como visitante pelo Brasileiro de 2015, mas em embate disputado no Mané Garrincha.

No primeiro turno desta temporada, o Tricolor foi derrotado em casa por 3 a 1, jogo que acabou sendo o último do técnico Luis Zubeldía. Crespo foi contratado em seguida.

Jogo de seis pontos

Como o UOL mostrou, o confronto é visto por membros da diretoria do São Paulo como crucial na luta por vaga à pré-Libertadores. O clube é o atual nono colocado, com 41 pontos -apenas um tento atrás dos vascaínos, que vêm logo acima, na oitava posição. Comandado por Fernando Diniz, o Vasco tem a melhor campanha do segundo turno, ao lado de Palmeiras e Mirassol, com 23 pontos.

Com a final brasileira entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores no final do mês, o G6 virará um G7. O atual sétimo posicionado é o Fluminense, mais à frente na pontuação, com 47.

Para o compromisso no Rio de Janeiro, no entanto, Crespo não poderá contar com seu camisa 10, Luciano, que acabou tomando o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, jogo no qual marcou seu 100° gol com a camisa do clube. Ao todo, Crespo terá 12 ausências, sendo as outras 11 todas por intercorrência de lesões, e a novidade é o retorno de Rafael Toloi, recuperado de lesão muscular.

A bola rola para o jogo em São Januário às 20h30 (de Brasília) deste domingo, com transmissão de Record, CazéTV e Premiere.

Provável escalação

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Está é a provável escalação para o confronto.