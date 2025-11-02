O Pinheiros terminou na segunda colocação com 2.027 pontos. A Unisanta completou o pódio com 1.353 pontos. Dessa forma, o clube mineiro fecha a temporada das principais competições da modalidade no país com 100% de aproveitamento, porque havia conquistado também o Troféu Maria Lenk, no primeiro semestre. O Campeonato Brasileiro Júnior e o Brasileiro Sênior também ficaram com o clube de Belo Horizonte. O título do José Finkel volta ao Minas após quatro anos.

Como foi a conquista

Durante cinco dias de disputas, o time mineiro comandado - por Sérgio Marques - subiu mais vezes no pódio, conquistando 38 medalhas sendo dez de ouro, 18 de prata e dez de bronze, resultado do desempenho coletivo e da força do grupo em todas as provas.

Os melhores índices técnicos foram para a dupla campeã dos 400m livre: Agostina Hein, do Pinheiros, com 04:07.43, e Eduardo Moraes, do Minas Tênis Clube, com 03:48.08.

Os prêmios de atletas mais eficientes, que somaram mais pontos para os seus respectivos clubes, foram para Guilherme Costa, que conquistou 145 pontos para o Sesc, e Agostina Hein, do Pinheiros, que somou 206 pontos para o seu clube.

