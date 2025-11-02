SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno montou o seu time dos sonhos da história do futebol em desafio feito pelo jornal inglês Daily Mail.

O artilheiro da Copa do Mundo de 2002 escalou a sua seleção ideal com quatro brasileiros: Cafu, Roberto Carlos, Pelé e ele próprio. Já o meio-campo é formado por Zidane, Maradona e Pelé.

Para o setor de ataque, Ronaldo escolheu dois astros que ainda estão em atividade. "Messi na direita, vou me colocar no meio e Cristiano Ronaldo na esquerda", disse ao jornal, em março de 2024.

Ícones do futebol brasileiro ficaram de fora da seleção de R9. Entre os nomes esquecidos por Ronaldo estão Romário, Garrincha e Neymar.

Veja o time dos sonhos de R9

Buffon; Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos; Zidane, Maradona e Pelé; Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo.