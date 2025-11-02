SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de mais de cinco meses sem jogar, o atacante Endrick voltou aos gramados neste sábado (1º), na goleada do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Valencia, mas pouco participou.

Endrick entrou aos 34 minutos do segundo tempo, no lugar de Mbappé. Foram os primeiros minutos do atacante brasileiro na temporada.

O camisa 9 participou de quatro lances no jogo. Ele acertou um drible, errou um domínio e ganhou duas disputas de bola, além de sofrer uma falta.

O último jogo de Endrick pelo Real Madrid havia sido no dia 18 de maio, ainda pelo Campeonato Espanhol de 2024/25. Na ocasião, o time madridista ainda era comandado por Carlo Ancelotti, hoje na seleção brasileira.

A perda de espaço do brasileiro no Real Madrid se deu por um conjunto de fatores. Ele se lesionou no fim da temporada, perdendo o Mundial de Clubes. Na competição nos Estados Unidos, o jovem Gonzalo García ganhou chances e brilhou, virando a segunda opção para Xabi Alonso.

O técnico espanhol já vinha relacionando Endrick nas últimas seis partidas, mas ainda não tinha utilizado o jovem revelado pelo Palmeiras. Questionado, Xabi Alonso disse que Endrick deve estar preparado para entrar e pediu paciência.

"Está claro que todos querem jogar, ainda mais um jogador jovem. O contexto é que agora queremos competir. É difícil, depende dos jogos, mas paciência, tem que estar preparado, saber que está no Real Madrid e que chegará seu momento", disse Xabi Alonso, técnico do Real Madrid.

Depois de insistir em seguir no Real Madrid em um primeiro momento, Endrick decidiu aceitar propostas para um empréstimo. Durante a semana, o Lyon (FRA) tornou-se o favorito a contar com o jogador ainda na atual temporada.