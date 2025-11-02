SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A altitude, fator recorrente em jogos de futebol sul-americanos, deu as caras na NBA: Detroit Pistons e Dallas Mavericks se enfrentaram na Cidade do México, e os atletas sentiram dificuldades em jogar a 2.240m acima do nível do mar.

O México City Game 2025 foi realizado neste sábado (1º), na Arena CDMX, na capital mexicana. Os Pistons derrotaram os Mavs por 122 a 110, mas a atitude roubou a cena.

Jason Kidd, treinador do Dallas Mavericks, falou sobre a dificuldade dos atletas em jogar na altitude mexicana:

"Acho que a altitude é um fator importante. Meus jogadores estavam ofegantes, mas deram tudo de si. Claro, a altitude é sempre um fator decisivo. É algo que não temos nesse nível nos Estados Unidos", disse Jason Kidd, treinador dos Mavs.

Os Estados Unidos até têm cidades com altitude. Entre as cidades que abrigam as franquias da NBA, Denver, no estado do Colorado, casa dos Nuggets, é a mais 'alta', com 1.609m acima do nível do mar.

A altitude de Denver, inclusive, já foi tema de polêmicas recentes, com o debate sobre uma possível 'vantagem' dos Nuggets quando jogam em casa. A franquia conquistou seu primeiro título de NBA na temporada 2022/23

No México, Jalen Duren foi o destaque do jogo: o pivô dos Pistons anotou 33 pontos e 10 rebotes na partida.

Não é a primeira vez que a NBA desembarca no México: em novembro do ano passado, Miami Heat e Washington Wizards se enfrentaram na capital mexicana, com brilho de Bam Adebayo, que anotou 32 pontos.