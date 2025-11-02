SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Xabi Alonso explicou sua reação ao pênalti perdido por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid sobre o Valencia por 4 a 0, ontem, pelo Campeonato Espanhol.

"Fiquei aborrecido por ter perdido o pênalti, foi pouco antes do intervalo e o placar poderia ter sido 3 a 0. Felizmente, Jude [Bellingham] marcou logo depois. Essa é a minha raiva, só isso", disse Xabi Alonso.

Vini Jr. perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. Após a falta sofrida por Carreras, o brasileiro bateu cruzado, mas parou na defesa do goleiro adversário. O Real vencia o jogo por 2 a 0 àquela altura.

Xabi viu a cobrança sentado, ameaçou se levantar e olhou para o campo com cara fechada. Após a partida, ele explicou que o bater oficial é Mbappé, que abriu mão da batida para que Vini tivesse a chance de marcar.

Mbappé não é o único batedor de pênaltis. Nós designamos os batedores, e Kylian é o primeiro. Depois, as decisões são tomadas. Eu gosto quando os pênaltis são marcados, é uma boa oportunidade. Kylian marcou o primeiro, e eu gostaria de ter marcado o segundo. Mas ele continua sendo o batedor de pênaltis designado.

O treinador se limitou a poucas palavras ao comentar a atuação de Vini Jr. Na opinião dele, a atuação do brasileiro foi boa no primeiro jogo após a "explosão" no clássico contra o Barcelona ao ser substituído.

Ele jogou muito bem.

Vini Jr, mais uma vez, não jogou os 90 minutos. Assim como foi na semana passada, o brasileiro foi substituído por Rodrygo na reta final do duelo, mas dessa vez sem muitas reclamações.

Clima tenso

As decisões de Xabi Alonso não têm agradado aos jogadores do Real Madrid. Vini Jr. não foi o único a reclamar ou alfinetar indiretamente algumas ideias do técnico. Antes, nomes como Rodrygo, Valverde e Camavinga chegaram a demonstrar insatisfação.

O episódio entre Vini Jr. e Xabi no clássico contra o Barcelona foi o mais gritante. Na última semana, o jogador chegou a postar uma mensagem pedindo desculpas ao clube, à torcida e ao presidente, mas não citou o treinador. O comandante garantiu que é um episódio superado.