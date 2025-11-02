O Tupi perdeu para o Coimbra por 3 a 1 na manhã deste domingo (2), em Contagem. O gol do Galo Carijó foi marcado por Juan Mosquera após jogada de Schimaltz. Com a derrota, a equipe juiz-forana se complicou na briga pelo acesso ao Módulo II.

Sem pontuar após duas rodadas, o Tupi ocupa a lanterna do Hexagonal final. O Novo Esporte lidera com 6 pontos, seguido por Coimbra (4), Paracatu (4) e Boa Esporte (3). O Essube, que também não pontuou, aparece na 5ª posição, pelos critérios de desempate.

O próximo compromisso do Carijó será no sábado (8), contra o Essube, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

[Matéria em atualização]

Tags:

B | campeonato | campeonato mineiro | Coimbra | Esporte | final | Galo