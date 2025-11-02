SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo após estrear na temporada pelo Real Madrid, Endrick continua como um dos nomes que prometem movimentar a janela europeia de janeiro. Segundo a imprensa da Inglaterra, Manchester United e Aston Villa entraram na disputa pela contratação do jovem atacante brasileiro.

De acordo com o 'Daily Star UK', o Manchester United é um dos interessados e promete vir com tudo pela contratação do camisa 9.

O Aston Villa surge como novo candidato a levar o brasileiro para a Inglaterra. Os clubes monitoram a situação do atacante, que quer mais tempo em campo, de olho na Copa do Mundo.

Além dos ingleses, Juventus, da Itália, e Lyon, da França, também têm interesse em Endrick. Os franceses, inclusive, já fizeram contato com o Real Madrid, e são tidos como os favoritos a tirar o brasileiro de Madri.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Endrick gostou do projeto do Lyon e estaria propenso a aceitar uma proposta de empréstimo em janeiro, quando abre a janela de inverno na Europa.

Endrick não atuava desde maio, e, após conviver com lesões e ser preterido por Xabi Alonso, ganhou seus primeiros minutos em campo ontem, na goleada do Real Madrid sobre o Valencia, por 4 a 0.

Como foi a volta de Endrick

Endrick saiu do banco e entrou em campo na vaga de Mbappé, autor de dois gols no jogo.

Entrando aos 34 minutos do segundo tempo, Endrick teve atuação apagada: participou de quatro lances, acertou um drible, errou um domínio e ganhou duas disputas de bola.

O técnico espanhol já vinha relacionando Endrick nas últimas seis partidas, mas ainda não tinha lançado o jovem revelado pelo Palmeiras a campo. Questionado, Xabi Alonso disse que Endrick deve estar preparado para entrar e pediu paciência.

"Está claro que todos querem jogar, ainda mais um jogador jovem. O contexto é que agora queremos competir. É difícil, depende dos jogos, mas paciência, tem que estar preparado, saber que está no Real Madrid e que chegará seu momento", disse Xabi Alonso, técnico do Real Madrid.

