SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vítor Pereira não é mais técnico do Wolverhampton. O treinador, ex-Corinthians e Flamengo, foi demitido pelo clube após não conseguir nenhuma vitória nos dez primeiros jogos da atual edição do Campeonato Inglês.

A derrota para o Fulham por 3 a 0, no sábado (1º), marcou a despedida de Vítor Pereira. O Wolverhampton é o último colocado do Campeonato Inglês, com só dois pontos conquistados [dois empates e oito derrotas].

Infelizmente, o início desta temporada foi uma decepção e, apesar de nosso forte desejo de dar tempo e jogos ao treinador principal para encontrar uma melhoria, chegamos a um ponto em que devemos fazer uma mudança. Jeff Shi, presidente executivo do Wolverhampton

A última semana também teve eliminação. A equipe comandada pelo português foi derrotada pelo Chelsea por 4 a 3 e se despediu da Copa da Liga Inglesa, com direito a gol de cavadinha de Estêvão.

A relação ficou ainda mais estremecida nos últimos dias. Após derrota para o Burnley, na semana passada, Vítor Pereira discutiu fortemente com torcedores que gritaram que ele seria demitido na manhã seguinte.

A demissão vem pouco mais de um mês depois de o Wolverhampton renovar o contrato com Vítor Pereira. Mesmo com o início ruim, o clube ampliou o vínculo com o treinador por mais três temporadas.

VP no Wolverhampton

O treinador português chegou ao clube inglês no meio da última temporada. VP assumiu o time na 19ª colocação do Campeonato Inglês, conseguiu uma arrancada e livrou os Wolves do rebaixamento, terminando a Premier League em 16°.

O desempenho caiu muito. Nos últimos seis meses, a equipe conquistou apenas duas vitórias -ambas na Copa da Liga Inglesa, contra Everton e West Ham. O período inclui o fim da temporada passada, a pré-temporada e o início desta.

Vítor Pereira deixa o Wolverhampton após 39 jogos. Foram 14 vitórias, seis empates e 19 derrotas no período.