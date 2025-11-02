SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o áudio do VAR no lance da expulsão do volante Evertton Araújo, do Flamengo, durante a vitória da equipe carioca sobre o Sport, neste sábado (1º), pelo Brasileirão.

O lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, oito minutos após entrar em campo. O volante flamenguista foi para uma disputa com Ramon, do Sport, deu um chute na bola, mas acertou as travas da chuteira no joelho do adversário.

O árbitro Fernando Antonio Mendes deu o cartão amarelo em campo. Ele foi chamado por Rafael Traci, VAR da partida, para checar o lance e mudou de decisão.

A arbitragem do paraense foi elogiada pela diretoria flamenguista após o jogo. José Boto, no entanto, alfinetou ao dizer que "as regras no Rio são diferentes". A não expulsão de Gustavo Gómez no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, na rodada passada, foi o gancho para a fala - o zagueiro ficou só com o cartão amarelo.

Foi uma arbitragem perfeita, fez cumprir as regras do jogo. Pena que as regras ao sul do Rio de Janeiro são diferentes. José Boto

Como foi o diálogo

Árbitro: Aqui, amarelo, temerário. Para mim, a perna não está em riste

VAR: Ele chuta a bola, e a perna vem no joelho. Ele fica com a perna em riste ainda, continua esticada. Para mim, tem intensidade

AVAR: Ele podia ter evitado o contato no final, mas mantém a perna e vira.

VAR: Só dobra a perna quando tempo o contato. Recomendo revisão para possível cartão vermelho. Depois do chute, ele continua com a perna esticada e acerta o joelho com as travas.

Árbitro: Eu quero ver a intensidade.

VAR: A perna continua em riste e, com as travas, acerta o jogador.

Árbitro: Trava da chuteira, a perna está em riste, contato acima do joelho. Beleza, vou tirar o cartão amarelo e voltar com o vermelho. Perna em riste, intensidade média, mas tem o ponto de contato e a trava da chuteira.