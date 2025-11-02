SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá foi o nome da virada do West Ham sobre o Newcastle por 3 a 1, neste domingo (02), pelo Campeonato Inglês.
O West Ham saiu perdendo logo aos três minutos, mas Paquetá empatou ainda no primeiro tempo. O brasileiro soltou o pé de fora da área e venceu o goleiro Pope. Antes, Bruno Guimarães havia dado assistência para Murphy colocar o Newcastle na frente.
A virada veio ainda na etapa inicial. Botman marcou contra e colocou o West Ham na frente.
Paquetá também participou do gol que fechou o jogo. Em contra-ataque já nos acréscimos, ele deixou Bowen de frente para o gol. O atacante chutou, a bola pegou em Pope e sobrou para Soucek fechar o placar.
O meio-campista vive a expectativa de ser convocado para defender a seleção na próxima Data Fifa. Carlo Ancelotti anunciará nesta segunda-feira (03) a lista de jogadores para os amistosos contra Senegal e Tunísia neste mês.
Paquetá esteve presente nas últimas duas convocações. Ele foi titular nos jogos contra Bolívia e Japão, além de entrar no decorrer dos duelos contra Chile e Coreia do Sul.