(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians chegou à terceira vitória seguida no Brasileirão. Neste domingo, pela 31ª rodada, o Alvinegrou bateu o Grêmio por 2 a 0 e se aproximou do G7, em busca de vaga na pré-Libertadores.
Gustavo Henrique e Memphis Depay marcaram os gols da vitória. O zagueiro marcou ainda no primeiro tempo, enquanto o camisa 10, de pênalti, fechou o placar na etapa final.
O holandês encerrou uma seca de mais de três meses sem balançar as redes. Seu último gol havia sido marcado contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O Alvinegro chegou à terceira vitória seguida no nacional e chegou à nona colocação, com 42 pontos. Gremistas, enquanto isso, estacionaram na tabela, em 11°, com 39. O Fluminense, que abre o G7, tem 47.
Ambas as equipes voltam a campo na quarta-feira. O Corinthians visita o RB Bragantino, em Bragança, às 19h (de Brasília), enqunanto o Grêmio recebe o Cruzeiro, em Porto Alegre, às 20h..
GUSTAVO HENRIQUE E MEMPHIS LIDERAM 3ª VITÓRIA SEGUIDA
A grande novidade da escalação do técnico do Corinthians, Dorival Júnior, era o retorno do goleiro Hugo Souza. O camisa 1 se recuperou da luxação no ombro esquerdo, após ficar de fora do embate contra o Vitória, e começou como titular.
Na etapa inicial, contudo, Hugo quase não trabalhou. O Corinthians foi quem ditou o ritmo do embate, contando com muitas ações de Matheuzinho e Rodrigo Garro, pela esquerda. O Grêmio, por sua vez, tinha Amuzu como principal válvula de escape, mas ainda assim sem conseguir converter o volume em chances reais.
Já na etapa final, o Tricolor voltou mais ligado, correndo atrás do resultado, mas ainda assim com alguma dificuldade para furar a defesa corintiana. Os donos da casa, enquanto isso, se postavam preparados para os contragolpes, mas também sem 'desbloquear' melhores chegadas e, no fim, acabavam desacelerando o jogo quando com a posse. Na reta final, pênalti convertido por Memphis trouxe mais tranquilidade, além de por números finais ao jogo.
LANCES IMPORTANTES
Defende, Volpi!. Garro fez chuveirinho na área e encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 cabeceou cruzado para defesaça de Tiago Volpi, que viu a bola ricochetear na zaga e ir para escanteio.
Gol! Logo depois, contudo, Volpi. Falhou. Garro cobrou escanteio na área, e o goleiro gremista saiu mal. Livre de marcação, Gustavo Henrique completou cruzamento e empurrou para o gol vazio. 1 a 0, aos 15.
Pega, Hugo! Após cobrança de escanteio de Edenílson, Amuzu ficou com a sobra na entrada da área e bateu colocado no canto direito. Hugo Souza fez bela defesa.
Na trave! Memphis recebeu passe de Matheus Bidu na entrada da área. Com liberdade, o camisa 10 teve tempo de dominar, ajeitar e arrematar na trave.
Na bronca. No último lance do primeiro tempo, Yuri Alberto tentou tocar para Memphis Depay dentro da área, mas acabou acertando o braço de defensor do Grêmio. O árbitro Davi Lacerda mandou o jogo seguir, e o VAR não interviu. Jogadores do Corinthians e o técnico Dorival Júnior reclamaram muito.
Defesaça. Memphis recebeu bola na entrada da área e arriscou arremate forte, exigindo grande ação de Tiago Volpi, que espalmou.
2 a 0! Agora não teve jeito. Memphis recebeu de Gui Negão dentro da área e arriscou arremate na mão de jogador do Grêmio. O árbitro assinalou a marca da cal, e o holandês bateu no canto oposto do goleiro, aos 34 do segundo tempo.
Travessão! No último lance do jogo, Pavón cruzou bola na área e André Henrique se adiantou à marcação. O gremista subiu, cabeceou e viu a bola explodir o travessão.
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Público: 42.081 pessoas
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols: Gustavo Henrique (15'/1°T) e Memphis Depay (34'/2°T)
Cartões amarelos: André Carrillo, Matheuzinho e Matheus Bidu (COR); Noriega, Cuéllar e Dodi (GRE)
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu (Hugo); Maycon (Charles), André Carrillo (Ryan) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão). T.: Dorival Júnior.
GRÊMIO
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenílson (Cristaldo); Amuzu (Cristian Oliveira), Alysson (Pavón) e Carlos Vinícius (André). T.: Mano Menezes.