RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no Beira-Rio, em um jogo marcado pela participação do VAR para corrigir decisões cruciais tomadas em campo.

O zagueiro Victor Hugo, do Atlético-MG, foi expulso aos 16 minutos de jogo.

O Galo teve um pênalti anulado no primeiro tempo, após o VAR checar que Rony não foi puxado/empurrado na área.

Um cartão vermelho para Alan Patrick, do Inter, foi retirado no segundo tempo.

Em campo, o árbitro foi Alex Gomes Stefano. No VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Os dois são do quadro do Rio.

COMO FICA A SITUAÇÃO DELES

Os dois times seguem na segunda metade da tabela, ainda sem respirar tranquilamente em relação ao rebaixamento. O Inter tem agora 36 pontos, em 15º. O Galo, 37 pontos, em 13º.

De todo modo, a derrota do Vitória para o Cruzeiro e o empate entre Santos e Fortaleza foi boa notícia para os dois times.

Na próxima rodada, o Inter visita o Vitória, no Barradão, quarta-feira, às 19h. Já o Atlético-MG recebe o Bahia, na Arena MRV, também na quarta, às 20h.

A EXPULSÃO QUE VALEU

A jogada envolvendo o zagueiro Victor Hugo foi um carrinho em Borré, logo aos 15 minutos de jogo.

Ele tocou primeiro na bola, mas a perna continuou para o alto e acabou atingindo o colombiano na canela.

Assim como Evertton Araújo fora expulso na véspera, no Flamengo x Sport, o árbitro foi chamado ao VAR e decidiu pelo vermelho. Inicialmente, não tinha nem dado falta.

O Galo ficou com um a menos bem cedo, o que já forçou uma reorganização tática e trouxe o Inter para frente.

O PÊNALTI ANULADO

Rony apostou corrida com Bernabéi, que colocou a mão no ombro do atacante do Galo na área. Rony, então, foi ao chão, levando o árbitro a marcar pênalti inicialmente. O VAR apareceu novamente, recomendou a revisão e o pênalti foi desmarcado.

O técnico Sampaoli ficou revoltado, passou a perder a linha no banco e, pouco depois, foi expulso também.

A EXPULSÃO CANCELADA

Aos 13 minutos do segundo tempo, Alan Patrick fez falta em Junior Alonso. De imediato, o árbitro expulsou o camisa 10 do Inter.

Só que a imagem mostrou que o contato de Alan Patrick no adversário foi com o peito do pé. Não foi uma solada. Lá foi Alex Stefano para a área de revisão, resultando no cancelamento da expulsão.

EVERSON É O NOME DO JOGO

Pelo contexto do jogo, o Inter teve as chances mais claras. Thiago Maia chegou a acertar o travessão na reta final do primeiro tempo.

Mas quem brilhou foi o goleiro Everson, sobretudo no segundo tempo. O goleiro do Galo teve duas intervenções cruciais, defendendo chute de Carbonero e, depois, cabeçada de Ricardo Mathias.

Nos minutos finais, Everson também apareceu para cortar cruzamentos perigosos em meio à pressão do Inter. Para os visitantes, um ponto valioso.

INTERNACIONAL

Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Juninho (Carbonero), Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Patrick e Bruno Tabata (Ricardo Mathias); Vitinho (Gustavo Prado) e Borré. T.: Ramón Díaz.

ATLÉTICO-MG

Everson, Saravia, Victor Hugo, Junior Alonso e Alexander (Reinier); Fausto Vera (Caio Paulista), Alan Franco e Igor Gomes (Bernard); Rony, Dudu (Ruan) e Hulk (Natanael). T.: Jorge Sampaoli.

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (Fifa-RJ)

Cartões amarelos: Bruno Gomes, Juninho, Bernabéi, Mercado, Alan Patrick, Carbonero (INT); Bernard, Everson, Junior Alonso (CAM)

Cartão vermelho: Victor Hugo (CAM), aos 16 minutos do primeiro tempo