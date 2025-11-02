RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo foi a São Januário, interrompeu boa sequência do Vasco e se colocou na briga por vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 0 foi construído com gol de Lucas, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, e Luiz Gustavo já no fim.

Foi o primeiro gol de Luiz Gustavo após voltar a jogar. O volante ficou cinco meses afastado devido a um quadro de tromboembolismo pulmonar.

O Tricolor, de quebra, derrubou um tabu de 12 anos. A última vitória em São Januário pelo Brasileiro tinha sido em 2013, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Caio e Antônio Carlos.

Foi o segundo resultado positivo em sequência, após a vitória sobre o Bahia, o que faz a equipe de Crespo dar um passo para afastar a crise que rondou o Morumbis nas últimas semanas.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 44 pontos, quatro a menos que o Botafogo, atual sexto colocado. O Cruz-Maltino, por sua vez, permanece com 42.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino tem o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, quarta-feira. O Tricolor paulista recebe o Flamengo, na Vila Belmiro, no mesmo dia.

COMO FOI O JOGO

Vasco e São Paulo fizeram um duelo equilibrado no primeiro tempo, e com cenário diferente do imaginado antes de a bola rolar. Apesar dos desfalques, o Tricolor paulista se mostrou mais à vontade e conseguiu começar melhor. Os comandados de Crespo, com uma linha de marcação mais à frente, impuseram dificuldades à saída de bola do time cruz-maltino.

Os donos da casa, aos poucos, foram achando espaços e passaram a pisar mais no campo de ataque, mas ainda com obstáculos na criação das jogadas. Os chutes de média distância e bolas alçadas na área passaram a ser uma das saídas em busca do gol.

TRAVE E BELA DEFESA

O jogo ganhou emoção quando os dois times se lançaram ao ataque, e criaram boas chances para abrir o placar. O Vasco passou a buscar as tramas para se aproximar do gol de Rafael, enquanto o São Paulo apostou nas transições rápidas para pegar a defesa adversária ainda em recomposição.

Os donos da casa estiveram perto de abrir o placar quando Ryan cabeceou e carimbou a trave. No seguimento do lance, Roberto Renan arriscou e fez Rafael trabalhar. Já o São Paulo aproveitou um dos lances em velocidade e Bobadilla acionou Tapia, que chegou na área batendo de primeira e Léo Jardim evitou o gol.

VAR e gol

No finalzinho do primeiro tempo, escanteio para o São Paulo. Após a cobrança, PH agarrou e derrubou Arboleda na área. O VAR chamou e Wilton Pereira Sampaio marcou. Na cobrança, Lucas mandou para a rede.

Pressão e mudanças

O Vasco, na volta do intervalo, dominou as ações, pressionou o São Paulo e esteve perto do empate, mas sem sucesso nas tentativas. ?Coutinho finalizou perto à trave direita e Rafael fez boa defesa em finalização de Gómez.

Diniz, então, sacou Barros para a entrada de Matheus França e Vegetti na vaga de Nuno Moreira. As mudanças deixaram o Cruz-Maltino mais exposto, e o Tricolor paulista passou a achar espaços, respirar no jogo e assustar no ataque.

Com o jogo lá e cá, os técnicos fizeram mudanças. Diniz deixou Matheus França como volante e empilhou atacantes, enquanto Crespo apostou em um meio mais encorpado e jogadores que pudessem puxar contra-ataques.

Na reta final, o Vasco buscava maneiras de empatar, mas não conseguia levar perigo ao gol de Rafael. Enquanto isso, o São Paulo empilhava chances e, no fim, Luiz Gustavo fez o segundo do time de Crespo.

LANCES IMPORTANTES

Reclamação. Aos 16 minutos do 1º tempo, Enzo Díaz cruzou para Tapia, que recebeu e caiu após choque com Lucas Piton. Os jogadores do São Paulo pediram pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Na trave. Aos 28 minutos do 1º tempo, Coutinho cobrou escanteio, Rayan cabeceou e a bola explodiu na trave.

Espalmou. Aos 29 minutos do 1º tempo, na continuidade do lance da cabeçada de Rayan, Robert Renan recebeu pelo meio e bateu forte. Rafael fez a defesa.

Pegou! Aos 38 minutos do 1º tempo, São Paulo ficou com a bola após lançamento e pegou a defesa do Vasco aberta. Bobadilla cruzou para a área, Tapia bateu de primeira e Léo Jardim fez a defesa.

0x1. Aos 49 minutos do 1º tempo, Lucas cobrou pênalti e abriu o placar em São Januário.

Defendeu. Aos 9 minutos do 2º tempo, Andrés Gómez recebeu em velocidade, invadiu a área pela direita e finalizou. Rafael fez a defesa.

Jogou para longe. Aos 16 minutos do 2º tempo, Sabino pegou a sobra na entrada da área e soltou uma pancada. Léo Jardim espalmou para longe.

Perdeu. Aos 40 minutos do 2º tempo, Rigoni aproveitou bobeira da zaga e saiu na cara do Leo Jardim, mas bateu para fora.

0x2. Aos 42 do 2º tempo, Ferreirinha fez boa jogada, foi à linha de fundo e cruzou. Luiz Gustavo cabeceou e fez o segundo.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (David); Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho (Matheus Carvalho); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan. T.: Fernando DIniz

SÃO PAULO

Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Maílton (Nahuel Ferraresi); Pablo Maia, Bobadilla (Luiz Gustavo), Marcos Antônio (Alisson) e Enzo Diaz; Lucas Moura (Emiliano Rigoni) e Tapia (Ferreirinha). T.: Crespo

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: PH, Nuno Moreira (VAS); Alan Franco, Enzo (SAO)

Cartão vermelho:Gols: Lucas Moura, do São Paulo, aos 49'/1ºT; Luiz Gustavo, do São Paulo, aos 42/2ºT