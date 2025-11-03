RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A maratona de um mês de Brasileiro começou bem para Palmeiras e Flamengo, com vitórias sobre Juventude e Sport.

Separados por um ponto, os finalistas da Libertadores iniciaram a trajetória de um novembro intenso, sem interrupções, para definição do título brasileiro.

Até o confronto continental em Lima, o ritmo na Série A é na pegada quarta/domingo, inclusive com jogo durante a próxima data Fifa.

Faltam oito partidas para cada um até o fim do campeonato. E só as últimas duas rodadas estão previstas para depois da final da Libertadores.

O futuro imediato das campanhas de Flamengo e Palmeiras envolve rivais paulistas. O time de Abel Ferreira tem Santos, Mirassol e Santos de novo. O Flamengo de Filipe Luís encara São Paulo, Santos e Sport.

A partir daí, a ordem pode sofrer alterações porque a CBF precisará ajustar a tabela, considerando os jogos que Fla e Palmeiras fariam no fim de semana do dia 29 de novembro (quando se enfrentarão em Lima) e também pelo fato de o Atlético-MG ter chegado à final da Sul-Americana.

O Galo é outro time que enfrentará os dois líderes nesta reta final do Brasileiro.

TIMES DO Z4 NÃO SÃO PÁREOS

Depois de classificações épicas nas semifinais da Libertadores, a aparição no Brasileiro teve duelos com times da zona de rebaixamento.

Mesmo poupando jogadores, Flamengo e Palmeiras tiveram vitórias relativamente tranquilas sobre Sport (3 a 0) e Juventude (2 a 0), respectivamente.

Os placares podem até esconder, mas o Flamengo teve dificuldade de fazer gol no primeiro tempo, e o goleiro Carlos Miguel teve trabalho com defesas difíceis no Alfredo Jaconi.

O Flamengo estava "escaldado" em enfrentamentos contra time do Z4, porque perdeu para o Fortaleza antes de se classificar contra o Racing. O Palmeiras vinha de um empate com o Cruzeiro antes de concretizar o milagre do 4 a 0 sobre a LDU.

"Daquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico, mental e apenas dois dias pra recuperar a equipe era impossível que estivessem 100%. Podiam querer, mas as pernas e cabeça não iam deixar", justificou o técnico Abel Ferreira, sobre o uso de reservas no Sul.

RIVAIS DE SP NO MEIO DA BRIGA

Vale a pena também olhar o que fizeram na rodada os próximos adversários de Flamengo e Palmeiras.

Próximo a encarar o rubro-negro, o São Paulo de Hernán Crespo vive momento de ascensão e venceu o Vasco de Fernando Diniz em São Januário, que faz ótima campanha no returno.

Já o adversário de quinta-feira do Palmeiras é o Santos, que se vê cada vez mais desesperado para fugir do rebaixamento, mas viu Neymar retornar ao time. O alvinegro praiano empatou com o Fortaleza no sufoco e "agradeceu" que o Vitória perdeu para o Cruzeiro.

Projetando confrontos e cenário neste novembro intenso, a pergunta que surge: será que o cenário da concorrência entre Flamengo e Palmeiras mudará antes da final da Libertadores?

"Não dá para prever essas coisas, o que temos que fazer é pensar no próximo jogo. Está muito longe da final. Sei que vocês querem saber, mas a única que passa na minha cabeça é São Paulo. Essa é a mensagem que tento passar para os jogadores. O que está na minha cabeça é a próxima rodada. Importa o que está no nosso alcance. O que podemos fazer é tentar ganhar o São Paulo", afirmou o técnico Filipe Luís, mencionando o jogo de quarta-feira, na Vila Belmiro.

E pelo menos nesta semana, não houve polêmicas de arbitragem diretamente ligadas aos jogos dos dois principais postulantes ao título.