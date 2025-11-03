RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jogador que deixa o pé para cima e atinge a perna do adversário, ainda que toque na bola antes, é para ser expulso.

Esse foi o entendimento aplicado pelas decisões dos árbitros na rodada do Brasileiro, após reforço de critérios e conceitos feito pela comissão de arbitragem da CBF nos últimos dias.

Aconteceu com Evertton Araújo, do Flamengo, diante do Sport, e Victor Hugo, do Atlético-MG, contra o Internacional. Os dois cartões vermelhos foram mostrados após intervenção do VAR.

É uma resposta a um erro anterior, que embaralhou a cabeça de muita gente: o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, deveria ter sido expulso contra o Cruzeiro, na visão da comissão de arbitragem.

A reportagem apurou que esse tipo de lance foi tratado com os árbitros e clubes nas reuniões após cada rodada. O recado? É para cartão vermelho, como prevê a regra.

A situação envolvendo Gómez, inclusive, gerou o afastamento temporário do árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS), que não entrou na escala deste fim de semana e fará treinamento específico sobre esses conceitos.

COMO FOI NOS JOGOS?

O intuito agora é que esse critério de aplicação do vermelho seja cada vez mais massificado junto a clubes e jogadores.

O Flamengo não reclamou da expulsão de Evertton Araújo, mas o diretor de futebol José Boto foi irônico ao dizer que o jeito de interpretar o lance só valia no Rio de Janeiro.

"A perna está em riste, acima do joelho. Vou tirar o cartão amarelo e voltar com o vermelho. Para mim, intensidade média. Mas pelo ponto de contato, com trava da chuteira e perna em riste, volto com o vermelho", decidiu o árbitro Fernando Mendes (PA), segundo áudio do VAR.

Hulk também questionou o vermelho a Victor Hugo (logo aos 16 minutos do primeiro tempo), apontando uma dificuldade de entender critérios. No Beira-Rio, o árbitro foi Alex Gomes Stefano (RJ).

A discussão sobre critérios em disputas pela bola apareceu no jogo do Corinthians contra o Grêmio. Mas foi em um contexto diferente, porque Matheus Bidu chegou atrasado e não tocou na bola. Então, não foi necessariamente a mesma situação dos lances com Victor Hugo, Evertton Araújo e Gustavo Gómez.

No caso do lateral do Corinthians, ele deu uma solada no tornozelo de um adversário gremista, aos oito minutos do segundo tempo. Escapou com amarelo. O Corinthians venceu por 2 a 0.

RETA FINAL

Os principais árbitros do país continuarão fazendo baterias de treinamento presencial em novembro e dezembro. Eles voltarão à Granja Comary para o período de preparação técnica, física e psicológica, visando à reta final do Brasileiro e da Copa do Brasil.

A ideia é que as escalas de arbitragem reflitam o desempenho de cada árbitro no momento.