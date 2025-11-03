RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro se recupera de fratura no braço direito e corre contra o tempo para estar à disposição do Flamengo para a final da Libertadores, no dia 29, em Lima, no Peru.

Enquanto está ausente, o atacante faz atividades na academia, acompanha os jogos do time rubro-negro com a família e faz até ações de publicidade.

O camisa 9 se lesionou no último dia 22, contra o Racing, durante o jogo de ida das semifinais da Libertadores. Filipe Luís citou seis semanas e prazo "ajustado", mas demonstrou confiança em ter o jogador na decisão continental contra o Palmeiras.

Não sou médico, mas já quebrei braço, perna, tudo que é osso... São seis semanas. Está muito ajustado para o Pedro chegar na semana [da final], mas tendo em conta a recuperação acelerada que ele teve no joelho... Ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele conseguirá essa proeza. Sem colocar nenhum prazo ou pressa nele, o primeiro [passo] é que ele esteja bem para conseguir performar Filipe Luís, em coletiva após o triunfo sobre o Sport, no sábado

Pedro está com o braço imobilizado e, enquanto isso, vem realizando trabalhos na academia com foco na parte inferior, além de fazer exercícios na bicicleta.

À época do diagnóstico, o Flamengo descartou a cirurgia após avaliar que o tempo de recuperação não iria diminuir de maneira significativa e submetê-lo a um processo mais invasivo poderia acarretar em problemas futuramente.

O planejamento inicial é que ele faça novos exames um mês após a fratura para que o departamento médico possa avaliar a reintegração dele ao dia a dia do elenco. O clube toma todo o cuidado para que o quadro atual não piore, como a possibilidade de virar uma fratura que precise de operação.

Mesmo de longe, o atacante está acompanhando as partidas dos companheiros. No último sábado, por exemplo, publicou um vídeo em que cantava uma música de arquibancada e mostrava as filhas gêmeas, Isabela e Antônia, no sofá e com a legenda: "torcida está maior".

Pedro aproveitou até para fazer uma peça publicitária nas redes sociais. Em peça divulgada neste domingo (02) (2), ele, com o braço imobilizado, aparece bebendo um copo de leite. A ação aconteceu após comentário de Carlos Eduardo Eboli, durante o Redação SporTV, viralizar.

"Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço", disse Eboli.

E SEM PEDRO?

Filipe Luís tem utilizado Bruno Henrique como centroavante. O camisa 27, inclusive, voltou a marcar e foi peça importante na vitória por 3 a 0 ?dois gols dele? sobre o Sport, pelo Brasileiro.

Juninho, outro postulante à vaga, ainda não conseguiu ter sequência esperada para recuperar a confiança, na visão da comissão técnica. Uma outra opção é utilizar Samuel Lino centralizado, com Plata e Bruno Henrique como pontas.