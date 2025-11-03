(UOL/FOLHAPRESS) - Após levar seis gols em seus primeiros dois jogos pelo Palmeiras, que geraram questionamentos externos apesar de serem lances difíceis, Carlos Miguel cresceu de produção nos últimos jogos e já começa a inspirar a confiança nos torcedores.

Boa atuação já havia evitado desastre ainda maior na altitude. Carlos Miguel recebeu a melhor nota entre os jogadores do Palmeiras na plataforma de estatísticas Sofascore na derrota por 3 a 0 para a LDU. Foram quatro defesas e uma chance claríssima de gol evitada na ocasião, enquanto os gols foram em lances com pouca chance de defesa.

De lá pra cá, "baliza à zero" três vezes. Abel Ferreira usa a expressão para jogos em que o time não leva gols -e Carlos Miguel garantiu isso nos três últimos jogos, contribuindo para resultados importantes: empate com o Cruzeiro e vitórias sobre LDU e Juventude.

Empate sem gols com Cruzeiro garantiu liderança isolada. Após a derrota do Flamengo para o Fortaleza, o Palmeiras ficou na igualdade com o Cruzeiro no Allianz Parque. O goleiro voltou a ser o melhor em campo do time, segundo o Sofascore, com três defesas dentro da área e uma oportunidade clara evitada.

Segurança em jogo histórico que garantiu Palmeiras na final da Libertadores. Pouco acionado na goleada sobre a LDU, Carlos Miguel foi seguro e ajudou o time a não precisar fazer ainda mais gols.

Atuação brilhante contra o Juventude com reservas em campo. Em um jogo importante para que o Palmeiras retomasse a liderança do Brasileirão, Carlos Miguel fez 10 defesas, evitando duas chances claras de gol, e ganhou nota 9,7 da plataforma. Em dois momentos de muita pressão dos gaúchos no jogo, na metade e no fim do segundo tempo, ele praticou algumas intervenções difíceis em sequência.

Minha atuação é sempre para ajudar. A gente trabalha no dia a dia, tem um trabalho intenso, treina muito para estar pronto. Quando a bola chegar, temos que ficar ligados. Não pode ter um segundo de desconcentração. Ainda mais na reta final de Brasileiro, com muito foco para ser campeão.Carlos Miguel, ao Premiere