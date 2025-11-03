(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Grêmio, por 2 a 0, neste domingo (2), reforçou a boa sequência do Corinthians nesta reta final da temporada. Com o trio Memphis, Garro e Yuri voltando a atuar junto, o time elevou o nível de atuação e ampliou ampliou sua invencibilidade entrando no momento mais importante do ano.

O QUE ACONTECEU

O Alvinegro agora acumula 11 jogos sem perder com Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto em campo pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (02), inclusive, Memphis marcou um dos gols do triunfo, de pênalti, enquanto Garro deu assistência para Gustavo Henrique abrir o placar.

Essa formação ofensiva atuou pouco em 2025 devido a lesões, suspensões e convocações envolvendo os três. Mesmo assim, o recorte é expressivo: nos últimos 11 jogos em que começaram juntos pelo Brasileiro, o trio soma 29 participações diretas em gols.

CORINTHIANS VIVO EM DUAS FRENTES

A invencibilidade chega em boa hora. Restam sete rodadas do Brasileiro e, em dezembro, o Timão disputa a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro ?o compromisso mais decisivo do calendário. A expectativa é que, com o trio GYM saudável, o Corinthians tenha condições reais de brigar por um desfecho positivo nas duas frentes.

No Brasileiro, o foco agora é a Libertadores ?ou a pré-Libertadores. O triunfo sobre os gaúchos colocou o time na primeira parte da tabela com 42 pontos ?cinco a menos que o Fluminense, que abre o G7.