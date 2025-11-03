(UOL/FOLHAPRESS) - O mar mais temido do planeta está em alerta. A janela de competição do Nazaré Big Wave Challenge já está oficialmente aberta, e vai até 31 de março de 2026.

É o único evento de ondas gigantes do atual calendário da Liga Mundial de Surfe (WSL) ?e, como sempre, o Brasil chega forte para enfrentar a ondulação da Praia do Norte.

BRASIL NA ÁGUA

Representando o país estão Michelle des Bouillons, Lucas "Chumbo" Chianca, Pedro Scooby, Rodrigo Koxa, Vitor Faria e Ian Cosenza, nomes já acostumados a desafiar os limites do impossível em Nazaré.

Durante todo o período da janela, a equipe técnica da WSL ficará de olho nas previsões de swell que se aproximam da costa portuguesa. O evento, que dura apenas um dia, só acontece quando as condições são consideradas perfeitas ?com ondas acima de 7,5 metros, ventos favoráveis e maré ideal.

Quando uma ondulação promissora se aproxima, a organização emite um "alerta amarelo", indicando que o evento pode ser confirmado em até 72 horas.

Se as previsões se mantiverem, o "alerta verde" é acionado e os melhores big riders do mundo entram em ação ?transformando Nazaré no palco de adrenalina e coragem.

FORMATO

A competição acontece no formato tow-in, em que os surfistas são rebocados por jet-skis para entrar nas ondas mais pesadas. Serão nove duplas divididas em três grupos, com cada equipe alternando entre surfar e pilotar.

O sistema de notas premia tanto a melhor performance individual, feminina e masculina, quanto o trabalho em equipe, valorizando quem domina a técnica e a sintonia com o parceiro.

Entre os convidados, além dos brasileiros, estão alguns dos maiores nomes do surfe de ondas grandes da atualidade, como Nic von Rupp e Justine Dupont.

EQUIPES CONVIDADAS

Equipe 1: Nic von Rupp (POR) / Clement Roseyro (FRA)

Equipe 2: Lucas "Chumbo" Chianca (BRA) / Pedro Scooby (BRA)

Equipe 3: Andrew Cotton (GBR) / Ben Larg (SCO)

Equipe 4: Rodrigo Koxa (BRA) / Vitor Faria (BRA)

Equipe 5: Rafael Tapia (CHL) / Pierre Rollet (FRA)

Equipe 6: Benjamin Sanchis (FRA) / Jerome Sayhoun (MAR)

Equipe 7: Justine Dupont (FRA) / Eric Rebiere (FRA)

Equipe 8: Michelle des Bouillons (BRA) / Ian Cosenza (BRA)

Equipe 9: Laura Crane (GBR) / Antonio Laureano (POR)

(sujeitas a alterações até o dia da competição)