SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni, do Bahia, saiu em defesa da arbitragem em um desabafo após a vitória da sua equipe sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

Ceni afirmou que técnicos e jogadores brasileiros são "muito chatos". Entretanto, mesmo após defender os árbitros, o técnico fez uma crítica ao VAR.

"Precisamos deixar de ser tão chatos e deixar os árbitros apitarem de maneira mais tranquila. O jogador brasileir é muito chato, os goleiros fazem muita cera, os treinadores são chatos. Temos de profissionalizar, claro, e dar mais condições", disse Ceni.

"Outra coisa, o VAR faz merda para caramba aqui. Atrasa o jogo, entra onde não deve, chama onde não precisa, gasta tempo do jogo. Menos, né? Sejam mais objetivos. Você tem a câmera lá de cima em todos os ângulos. Os árbitros sofrem muito com esse 'auxílio' onde todo mundo fala no ouvido deles."

Rogério Ceni defendeu a criação de regras mais severas e usou a expulsão de Plata, do Flamengo, contra o Racing como exemplo.

"Devido ao contexto que chegamos, se pudéssemos profissionalizar essas pessoas [árbitros], diminuiriam os erros. O problemas no Brasil é comportamental. É preciso criar regras mais severas. O Plata foi expulso essa semana, mas o cara que provocou ele no chão também tinha de ser expulso. Temos de criar mecanismos."

O treinador chegou a citar até os ex-companheiros de profissão: os goleiros. Para ele, a cera nos tiros de meta têm sido muito grandes.

"A regra [dos oito segundos] do goleiro com jogo rolando. E no tiro de meta? Se formos contar, tem vez que dá um, 5, 10, 15, 30 segundos. Teve um tiro de meta que deu um minuto. Temos que ter regras mais claras."

Com bola rolando, o Bahia venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, na Fonte Nova. Na visão do treinador, a arbitragem do árbitro Marcelo de Lima Henrique, de quem ele diz gostar, não foi das melhores. Por outro lado, Ceni elogiou a condução de Raphael Claus no duelo do Tricolor de Aço contra o Grêmio, no mês passado.