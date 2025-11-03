SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segurou por mais um ano o posto de melhor campanha de um campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes. O campeonato de 2025, porém, caminha para ter o vice com a melhor campanha do atual formato.
O Flamengo fez 90 pontos ao levantar o título de 2019, e o Palmeiras só pode chegar a 89. O time de Abel Ferreira lidera a atual edição do Brasileiro com 65 pontos e somará mais 24 caso vença os oito jogos restantes.
O recorde possível é o de segunda melhor pontuação de um campeão, que até o momento pertence ao Atlético-MG. Os mineiros garantiram o caneco da edição de 2021 ao baterem 84 pontos.
E a marca pode ser alcançada tanto por Palmeiras quanto Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro, atual vice-líder, tem 88 como máxima pontuação possível.
Campeões com maior pontuação:
Flamengo (2019) - 90 pontos
Atlético-MG (2021) - 84 pontos
Corinthians (2015) e Palmeiras (2022) - 81 pontos
Cruzeiro (2014), Palmeiras (2016 e 2018) - 80 pontos
*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro
MELHOR VICE DA HISTÓRIA
Um vice-campeão nunca bateu 75 pontos, e marca deve ser quebrada este ano. O levantamento considera apenas as campanhas de Brasileirão disputado em pontos corridos e por 20 clubes.
Até o momento, o Santos é o melhor vice da história, com 74 pontos no Brasileirão de 2019, que teve o Flamengo campeão.
Se mantiverem o aproveitamento, Palmeiras e Flamengo superarão a marca dos 80 pontos ao final do campeonato. Os dois times somariam aproximadamente 17 pontos nos oito jogos restantes, o que deixaria o Alviverde com um total de 82, contra 81 do Rubro-Negro. Os paulistas têm 72% de aproveitamento, contra 71% dos cariocas.
Há a chance, inclusive, de todos os integrantes do G4 superarem o recorde do Santos. O Cruzeiro (terceiro colocado) pode chegar a 81 caso vença todas as sete partidas restantes, enquanto o Mirassol (quarto colocado) tem a chance de terminar a competição com 77.
Vices com maior pontuação:
Santos (2019) - 74 pontos
Internacional (2022) e Palmeiras (2024) - 73 pontos
Grêmio (2008), Atlético-MG (2012) e Flamengo (2018) - 72 pontos
Santos (2016) e Flamengo (2021) - 71 pontos
São Paulo (2014) e Internacional (2020) - 70 pontos
*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro
*
A TABELA DO BRASILEIRO
1 - Palmeiras - 65 pontos
2 - Flamengo - 64 pontos
3 - Cruzeiro - 60 pontos
4 - Mirassol - 56 pontos
5 - Bahia - 52 pontos
6 - Botafogo - 48 pontos
7 - Fluminense - 47 pontos
8 - São Paulo - 44 pontos
9 - Vasco - 42 pontos
10 - Corinthians - 42 pontos
11 - Grêmio - 39 pontos
12 - Ceará - 38 pontos
13 - Atlético-MG - 37 pontos
14 - Red Bull Bragantino - 36 pontos
15 - Internacional - 36 pontos
16 - Santos - 33 pontos
17 - Vitória - 31 pontos
18 - Fortaleza - 28 pontos
19 - Juventude - 26 pontos
20 - Sport - 17 pontos