(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 0 sobre o Juventude foi o primeiro dos seis jogos do Palmeiras entre a semifinal e a decisão da Libertadores, contra o Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro.

Nos cinco jogos a serem disputados até a final do torneio continental, o Palmeiras joga fora de casa três vezes, e outras duas como mandante.

O QUE ACONTECEU

Dois clássicos contra o Santos em dez dias. Na próxima quinta (6), o Palmeiras recebe o time alvinegro no Allianz Parque, enquanto no dia 15 (um sábado), os times voltam a se enfrentar, desta vez na Vila Belmiro, durante a data Fifa, em jogo atrasado da 13ª rodada.

Duelo contra mandante invicto. Entre os clássicos, o Palmeiras viaja ao interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, que ainda não perdeu jogando em casa. Em 16 jogos, são 10 vitórias e seis empates. O Flamengo é o outro time que ainda não perdeu em casa (11V e 5E).

Depois do clássico na Vila, o Palmeiras faz o terceiro jogo seguido como visitante, contra o Atlético-MG. O Galo só tem uma derrota como mandante, mas soma muitos empates (7V e 6E). No entanto, o jogo ainda pode ter a data alterada, já que a equipe mineira avançou à final da Sul-Americana, que acontece em 22 de novembro, e a partida pelo Brasileiro está inicialmente prevista para o dia 19.

"Despedida" em casa contra rival do Flamengo. No último jogo antes da final da Libertadores, pela 35ª rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense, que briga por uma vaga na competição internacional em 2026.

Três jogos após a final. Em dezembro, o Palmeiras terá três jogos a cumprir no Brasileiro: contra Grêmio, fora, Vitória, em casa, e Ceará, fora de casa.