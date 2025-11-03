RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em recuperação da fratura no antebraço direito, Pedro foi homenageado pelos 300 jogos no Flamengo e aproveitou a oportunidade para brincar com a publicidade que fez com uma marca de leite após um vídeo que viralizou nas redes sociais.

O QUE ACONTECEU

A propaganda aconteceu em função de um comentário do jornalista Carlos Eduardo Éboli, no programa Redação Sportv. Na ocasião, o profissional avaliava a situação clínica do atacante: "Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro para calcificar logo esse braço".

Muitos internautas levaram o depoimento para o duplo sentido, algo que gerou milhares de compartilhamentos. A situação despertou a atenção de uma agência de publicidade, que decidiu não perder o timing e investir.

Pedro fez a publicidade com a empresa "Piracanjuba". Em seu Instagram, ele aparece bebendo um copo de leite da marca. Na legenda, colocou: "seguindo recomendações jornalísticas. Era de leite Piracanjuba + cálcio que ele estava falando".

BEM-HUMORADO, PEDRO 'CAVA' NOVA PUBLI: 'FALARAM QUE CARNE É BOM TAMBÉM'

Após o treino desta segunda-feira (3) no Ninho do Urubu, Pedro recebeu um quadro com a camisa e o número 300 em alusão à quantidade de jogos alcançados pelo Flamengo. A peça foi entregue pelo diretor de futebol, José Boto, que brincou:

Estamos homenageando o Pedro pelos 300 jogos aqui no Flamengo. Que ele faça mais uns 400. Agora vamos ser rápidos porque ele tem que beber leite agora (risos)José Boto, diretor de futebol do Flamengo

Pedro, ainda com o braço imobilizado, levou com bom humor e emendou: "A Piracanjuba me deu moral (risos)". Em seguida, aproveitou para "cavar" uma nova publicidade:

Falaram que carne é bom também. Se tiver alguma loja de carnes aí...É bom para os ossos também (risos)Pedro

PEDRO EVOLUI NA LESÃO

Pedro tem evoluído em sua recuperação da fratura no antebraço direito. Nesta quarta-feira ele completará duas semanas da lesão e há uma expectativa do departamento médico rubro-negro para que ele esteja já sem a tipoia daqui a mais duas semanas.

O clube, porém, segue cauteloso e não crava a data do retorno. Há, no entanto, um otimismo grande de que ele volte aos gramados antes da final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima (PER), contra o Palmeiras.

