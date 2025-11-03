O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira masculina de futebol nesta segunda-feira (3) para os dois últimos amistosos de 2025, contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 respectivamente, na Europa. As duas equipes já estão asseguradas na Copa do Mundo de 2026. A novidade na lista de 26 jogadores é a presença do lateral-esquerdo Luciano Juba (Bahia). Quem também está de volta à seleção é o atacante Vitor Roque (Palmeiras) e o meio-campista Fabinho (Al-Ittihad/Arábia Saudita) - ambos ganharam a primeira oportunidade com Ancelotti. Vitor Roque não era chamado desde 2023, e Fabinho desde a Copa do Mundo de 2022.

Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança na Data Fifa de novembro. Acho que vou ter uma equipe mais definida, nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Temos sete jogadores do Brasileirão. É um bom nível do campeonato e temos muitos jogadores que podem estar. Vamos ter uma equipe mais definida, com esses amistosos, disse o treinador italiano, que na convocação passada havia chamado apenas quatro atletas de times brasileiros.

Fumacinha avisou! Aliás, toda a Nação Tricolor... A convocação de Juba tava na boca do povo desde o primeiro semestre e é merecida demais! #BahiaÉOMundo #BBMP pic.twitter.com/1AloLYGoFV Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 3, 2025

A apresentação da equipe ocorrerá na próxima segunda (10) em Londres (Inglaterra), onde disputará o primeiro amistoso da Data Fifa contra o Senegal, no dia 13 de novembro (uma quinta-feira), às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium. Três dias depois, a Amarelinha enfrenta a Tunísia, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Ancelotti explicou porque voltou a convocar o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro), que cometeu erros na derrota do Brasil para o Japão (2 a 1) na Data Fifa de outubro.

"A verdade é que ele saiu triste no jogo contra o Japão, mas o pensamento do estafe técnico da CBF não é baseado somente no erro como o que ele teve contra o Japão. É baseado em muitos jogos que ele vem fazendo bem. Temos confiança nele, nas suas características. Creio que, em geral, o erro é um bom momento para aprender", pontuou.

CONVOCADOS!



O mister Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18/11.



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/CSqf7BGTzn brasil (@CBF_Futebol) November 3, 2025

O Brasil terá ainda duas Datas Fifa para se preparar para o Mundial de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos. Em março, a seleção fará dois amistosos contra equipes europeias, ainda não definidas, nos Estados Unidos. A última Data Fifa ocorrerá junho, no Brasil. A Amarelinha treinará na Granja Comary e a CBF planeja realizar um último amistoso antes da Copa no país. O adversário será escolhido após o sorteio dos grupos do Mundial, no dia 5 de dezembro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante a entrevista na CBF, após o anúncio dos convocados, Ancelotti disse que ainda não escolheu os 17 ou 18 jogadores que certamente farão parte da lista definitiva para o Mundial.

Acredito que quanto mais tempo passo com os jogadores, mais próximos estamos do que pode ser a lista definitiva. Tem mais ou menos seis meses, tem uma Data fifa muito importante em março. E nestes seis meses vai depender muito de lesões, que infelizmente, podem acontecer nesse período. Nestes próximos seis meses, mais ou menos, a lista vai ser muito definida, concluiu.

Convocados

GOLEIROS

Bento - Al-Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES

Alex Sandro - Flamengo

Caio Henrique - Mônaco

Danilo - Flamengo

Éder Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Luciano Juba - Bahia

Marquinhos - Paris Saint Germain

Paulo Henrique - Vasco da Gama

Wesley - Roma

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Fabinho - Al-Ittihad

Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES

Estêvão - Chelsea

João Pedro - Chelsea

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitor Roque - Palmeiras

Tags:

amistosos | Carlo Ancelotti | Convocação | data Fifa | Fabinho | flamengo | Luciana Juba | Palmeira | Seleção Brasileira | Senegal | Tunísia | Vitor Roque