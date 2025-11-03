SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A F1 desembarca no Brasil nesta semana para mais uma edição do GP São Paulo, no domingo (9), às 14h (de Brasília). O autódromo de Interlagos vai receber a 21ª de um total de 24 corridas da temporada 2025 do Mundial.

A etapa brasileira será decisiva para o desfecho do campeonato, com três pilotos acirrando a briga pelo título. Companheiros na McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri aparecem, respectivamente, na primeira e na segunda colocação, separados por apenas um ponto (357 a 356). Nas últimas provas, Max Verstappen, da Red Bull, reduziu a diferença para os dois e já soma 321.

A prova na capital paulista também marca o fim de um hiato para os fãs que frequentam Interlagos, com a primeira prova de Gabriel Bortoleto no circuito. Desde 2017, quando Felipe Massa deixou a F1, o público brasileiro não tem a chance de torcer por um compatriota no autódromo.

Veja a programação da F1 em São Paulo*

Sexta-feira (7)

Treino livre - 11h30 - Bandsports

Classificação sprint - 15h30 - Band e Bandsports

Sábado (8)

Corrida sprint - 11h - Band e Bandsports

Classificação - 15h - Band e Bandsports

Domingo (9)

Corrida - 14h - Band

*Horários de Brasília