SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são dois dos maiores jogadores da história do futebol e, ao longo da última década, disputaram a alcunha de melhor do mundo. De acordo com o português, ele está acima do argentino.

CR7 É MELHOR QUE MESSI?

Perguntado sobre a rivalidade, Cristiano Ronaldo não concordou com a opinião de que Messi é melhor. O craque de Portugal não quis ser humilde ao afirmar que foi superior.

Sem problemas. Eu não concordo. Não tenho que ser humildeCristiano Ronaldo, em entrevista ao jornalista Piers Morgan

A polêmica começou porque o entrevistador citou fala recente de Wayne Rooney, companheiro e amigo de CR7 nos tempos de Manchester United. O ex-jogador inglês colocou Messi acima do português.

Além das comparações com Messi, CR7 também falou sobre a relação com Georgina Rodríguez, a despedida dos gramados e a fama de bilionário. A entrevista completa será liberada nesta terça-feira (4).