(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou a vencer no NBB nesta segunda (3), após fazer 90 a 75 em cima do Botafogo, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Munford foi o destaque, sendo o cestinha do jogo com 25 pontos.

Com o resultado, o time paulista volta a vencer após uma derrota dolorida para o Flamengo, chega a três resultados positivos no campeonato e mantém o 100% no Parque São Jorge. Por outro lado, o Botafogo segue com apenas uma vitória na Liga nesta temporada, em seis jogos.

Além de Munford, o Corinthians teve também um bom jogo por parte de Lucas Cauê com 14 pontos e 7 rebotes. Do lado botafoguense, Paulino e Xavier foram os maiores pontuadores com 15 e 14, respectivamente, sendo que Xavier teve o maior número de rebotes no jogo, com oito.

O próximo jogo do Corinthians é na quarta às 19h, contra o Fortaleza Basquete Cearense no Ceará, enquanto o Botafogo volta para o Rio enfrentar o Pato Basquete na sexta-feira às 20h.

O JOGO

A partida começou equilibrada, com os dois times se revezando na liderança por boa parte do primeiro período. Porém, com Victão inspirado, o Corinthians conseguiu abrir vantagem e fechou o quarto em 20 a 12.

O time paulista voltou para o segundo quarto com muita fome e superior, foi abrindo cada vez mais vantagem, com direito a cravada de Devaunta Thomas, o alvinegro do Parque São Jorge colocou 40 a 19 no placar, levando o Botafogo a pedir tempo. O time carioca chegou a reagir, mas o Corinthians foi para o intervalo vencendo por 48 a 29.

Na volta do intervalo, o Botafogo começou melhor e começou a descontar um pouco da vantagem, mas não demorou muito e o time da casa voltou a ser melhor e na metade do período, tinha 58 a 39 no marcador, fazendo o adversário parar o jogo. A parada ajudou e os cariocas diminuíram para 65 a 52, vencendo o terceiro quarto por 23 a 17.

O Botafogo diminuiu para dez pontos a vantagem corintiana e o time paulista pediu tempo. Já na parte final do jogo, o Corinthians voltou a ser dominante, abriu 88 a 74 e administrou até o final para fechar com a vitória em 90 a 75.