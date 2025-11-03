SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Rio Open, torneio de tênis que está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, divulgou quais serão os preços dos ingressos. O evento terá estrelas como João Fonseca, Lorenzo Musetti e Gael Monfils entre os competidores.

Os ingressos mais baratos custam R$ 60 (no 1º dia das classificatórias), enquanto o bilhete mais caro, válido para a final, tem valor de R$ 920.

A pré-venda começa nesta terça-feira (04), a partir das 12h, para um grupo específico de pessoas: clientes "Claro Multi" que estão cadastrados no "Claro Clube" e clientes do Banco XP terão prioridade na compra.

A venda geral terá início no dia 11 de novembro, também a partir das 12h. Cada comprador poderá adquirir quatro ingressos por sessão por CPF.

Toda a comercialização será feita pelo site da Eventim, que dará parcelamentos de até 4x sem juros para os interessados.

VEJA A TABELA DE PREÇOS

SESSÃO 1

Segunda-feiraLateral: R$ 60Fundo: R$ 80

Terça-feiraLateral: R$ 70Fundo: R$ 90

Quarta-feiraLateral: R$ 80Fundo: R$ 100

Quinta-feiraLateral: R$ 90Fundo: R$ 110

SESSÕES NOITE E ÚNICAS

Segunda-feiraLateral: R$ 255Fundo: R$ 275

Terça-feiraLateral: R$ 410Fundo: R$ 450

Quarta-feiraLateral: R$ 430Fundo: R$ 470

Quinta-feiraLateral: R$ 460Fundo: R$ 500

Sexta-feiraLateral: R$ 730Fundo: R$ 790

SábadoLateral: R$ 795Fundo: R$ 895

DomingoLateral: R$ 835Fundo: R$ 920


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se