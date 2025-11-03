SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Rio Open, torneio de tênis que está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, divulgou quais serão os preços dos ingressos. O evento terá estrelas como João Fonseca, Lorenzo Musetti e Gael Monfils entre os competidores.
Os ingressos mais baratos custam R$ 60 (no 1º dia das classificatórias), enquanto o bilhete mais caro, válido para a final, tem valor de R$ 920.
A pré-venda começa nesta terça-feira (04), a partir das 12h, para um grupo específico de pessoas: clientes "Claro Multi" que estão cadastrados no "Claro Clube" e clientes do Banco XP terão prioridade na compra.
A venda geral terá início no dia 11 de novembro, também a partir das 12h. Cada comprador poderá adquirir quatro ingressos por sessão por CPF.
Toda a comercialização será feita pelo site da Eventim, que dará parcelamentos de até 4x sem juros para os interessados.
VEJA A TABELA DE PREÇOS
SESSÃO 1
Segunda-feiraLateral: R$ 60Fundo: R$ 80
Terça-feiraLateral: R$ 70Fundo: R$ 90
Quarta-feiraLateral: R$ 80Fundo: R$ 100
Quinta-feiraLateral: R$ 90Fundo: R$ 110
SESSÕES NOITE E ÚNICAS
Segunda-feiraLateral: R$ 255Fundo: R$ 275
Terça-feiraLateral: R$ 410Fundo: R$ 450
Quarta-feiraLateral: R$ 430Fundo: R$ 470
Quinta-feiraLateral: R$ 460Fundo: R$ 500
Sexta-feiraLateral: R$ 730Fundo: R$ 790
SábadoLateral: R$ 795Fundo: R$ 895
DomingoLateral: R$ 835Fundo: R$ 920