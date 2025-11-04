SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos patinou em jogos decisivos na Vila Belmiro e agora tem calendário repleto de confrontos diretos e contra times do G6 até o final do Brasileiro.

RETA DECISIVA

O Santos é o atual 16° colocado do Brasileiro. Com 33 pontos, o Peixe está só dois acima do Vitória, primeiro time dentro do Z4, e tem um jogo a menos. A chance de queda é de 33,2%, segundo estudo do Departamento de Matemática da UFMG.

A equipe paulista perdeu pontos importantes em confrontos diretos nas últimas rodadas. Em casa, o Santos foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0 e ficou no empate por 1 a 1 com o Fortaleza.

A equipe de Vojvoda terá mais oito jogos pela frente no Brasileiro. Cinco deles são contra times que estão no G6 e outros três frente a rivais diretos na luta contra o rebaixamento.

A série começa complicada. O Santos vai encarar Palmeiras [duas vezes] e o Flamengo nas próximas três rodadas ?ambos brigam pela liderança da competição. O Mirassol, atual quarto colocado, vem na sequência.

Os confrontos diretos vêm um seguido do outro. Internacional, Sport e Juventude serão adversários do Santos entre a 35ª e a 37ª rodada. O Peixe fecha o campeonato jogando contra o Cruzeiro, atual terceiro colocado.

ESPERANÇA NO FIM

Os últimos três jogos do campeonato podem ter cenário bem diferente do esperado para o Santos. Sport, Juventude e Cruzeiro caminham para chegar às partidas já com suas situações definidas.

Sport e Juventude são os dois últimos colocados e podem chegar aos jogos contra o Santos já rebaixados. Os pernambucanos têm 99,7% de risco de queda e os gaúchos 96,5%.

O Cruzeiro deve chegar ao confronto já classificado para a Libertadores e com foco na Copa do Brasil. Os mineiros estão consolidados no G4 do Brasileiro e farão os jogos da semifinal da competição de mata-mata, contra o Corinthians, logo após o fim do Brasileiro.

*

CALENDÁRIO DO SANTOS

6/11 - Palmeiras x Santos

9/11 - Flamengo x Santos

15/11 - Santos x Palmeiras

19/11 - Santos x Mirassol*

23/11 - Internacional x Santos*

30/11 - Santos x Sport*

3/12 - Juventude x Santos*

7/12 - Santos x Cruzeiro*

* Data a ser confirmada

*

COMO O SANTOS FOI NESTES JOGOS NO 1° TURNO

O Palmeiras foi o único adversário da sequência que o Santos não jogou no primeiro turno. O clássico foi adiado devido à participação do Alviverde no Mundial de Clubes, entre junho e julho.

O Santos somou 10 pontos nos seis jogos que fez contra estes rivais. A equipe venceu Flamengo, Juventude e Cruzeiro, empatou com o Sport e perdeu para Internacional e Mirassol.