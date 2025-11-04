(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está mais otimista do que nunca por vaga na pré-Libertadores de 2026. O clube venceu dois confrontos diretos seguidos e ganhou fôlego na luta por vaga no G7.

'MISSÃO LIBERTADORES'

Como o UOL mostrou, a diretoria do clube via os jogos contra Bahia e Vasco como 'finais antecipadas' projetando vaga na competição continental no ano que vem. O Tricolor venceu as duas partidas por 2 a 0.

O triunfo sobre o Cruz-Maltino, no domingo, ainda ganhou traços históricos por colocar fim a um jejum de 12 anos sem três pontos em São Januário pelo Brasileirão. A última vez havia sido em 2012, também por 2 a 0.

A reportagem apurou que as duas vitórias em sequência "animaram" os bastidores do Tricolor, que já começa a reavaliar e projetar 2026 jogando a competição continental. Negociações por renovação de jogadores em fim de contrato estão, por ora, suspensas e dependem da projeção de receitas para o próximo ano.

O time é o atual oitavo colocado, com 44 pontos. Caso chegue à pré-Libertadores, o elenco receberá, como premiação, uma fatia de 15% a 20% dos direitos de TV, repassados pela CBF ao final do ano.

IMPACTO EM 2026

Além disso, a diretoria do clube definiu que se reunirá semanalmente para já se planejar para a temporada que vem. Na última quarta-feira, em reunião que contou com a presença do presidente Julio Casares, do superintendente geral Márcio Carlomagno, da diretoria de futebol e do técnico Hernán Crespo, o clube definiu a estratégia para a próxima janela de transferências, apostando em reforços mais jovens.

Para esta reta final de campanha, porém, o São Paulo não terá alguns jogos no Morumbis, que sediará shows neste mês de novembro. A primeira partida da série de mandos 'fora de casa' será contra o Flamengo, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília).