SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luciano Juba é o único estreante na lista de convocados de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira, contra Senegal e Tunísia, na Data Fifa deste mês. O chamado era esperado, diante da boa fase no Bahia de Rogério Ceni, mas a função surpreende pelo desenrolar curioso de sua carreira no futebol.

FASE ARTILHEIRA NO SPORT

Ainda que tenha começado a carreira como lateral-esquerdo na base do Sport, onde chegou aos 19 anos, Juba só decolou quando atuou como atacante. Após passagem pelo Confiança, por empréstimo, e poucas oportunidades no sub-20 do clube de Recife, a chegada do técnico Gustavo Florentín fez com que ele mudasse de posição.

Ainda naquela temporada, já como atacante pela esquerda, ele balançou as redes pela primeira vez em vitória sobre a Chapecoense. No ano seguinte, com o Sport na Série B, o jogador preparou o terreno com 19 participações em gol nos 57 jogos disputados.

O momento mágico veio mesmo em 2023, quando marcou 20 gols e distribuiu 17 assistências no mesmo número de jogos da temporada anterior, um salto grande de produção. Ainda que tenha sido vilão em eliminações do Sport, na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, Juba chegou a ser considerado o jogador mais decisivo do Brasil.

Foi justamente durante a grande temporada que Luciano Juba despertou o interesse do Bahia. Em saída conturbada, que dividiu opiniões da torcida do Leão da Ilha, o até então atacante revelou que é torcedor de coração do Rubro-Negro. Ao todo, ele acumulou 61 participações em gol.

VOLTA À LATERAL COM AVAL DE CENI

Quando chegou ao Bahia, Juba enfrentou forte concorrência no ataque e teve poucas oportunidades, especialmente sob a batuta de Renato Paiva. Logo que Ceni assumiu, contudo, o jogador viveu nova revolução na carreira.

Com o ex-jogador no banco de reservas, ele retornou para a lateral-esquerda e se firmou em temporada que viu o Bahia fugir do rebaixamento na última rodada. Na temporada seguinte, tomou conta de vez da posição e foi um dos três que mais vestiu a camisa do Tricolor de Aço.

Quatro anos depois de se tornar atacante, o equivalente a um ciclo de Copa do Mundo, Luciano Juba subiu a patamares ainda mais altos. Ele é um dos melhores de sua posição no Campeonato Brasileiro e acumula 14 participações em gol nos 56 jogos que disputou em 2025.

OPORTUNIDADE DE OURO

A lateral-esquerda é uma das poucas posições que estão em aberto para a Copa do Mundo. Durante a convocação, Ancelotti frisou que Juba mereceu uma avaliação com a camisa da seleção brasileira.

É um jogador com perfil técnico muito importante. Deu boas assistências para os gols do Bahia, pode jogar por dentro também, mesmo como lateral-esquerdo. Creio que, na avaliação dos laterais, como Douglas Santos e Caio Henrique, ele merece que seja feita uma avaliação sobre seu estilo de jogo. Carlo Ancelotti

A apresentação da seleção brasileira está marcada para a próxima segunda-feira. Ancelotti, Juba e companhia seguem a preparação para a Copa do Mundo com amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, a serem disputados na Europa.