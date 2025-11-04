SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Data Fifa de novembro tirou Vitor Roque de um dos principais desafios do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão, mas um nome ainda pouco falado nesta temporada pode surgir como substituto do camisa 9: o resiliente Bruno Rodrigues.

TIGRINHO ESTÁ FORA, MAS...

Convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil, Vitor Roque está fora de Palmeiras x Santos no próximo dia 15 -os times paulistas medem forças nesta semana, mas jogarão novamente em rodada atrasada do Brasileirão, já no meio da Data Fifa.

O camisa 9 não deve perder apenas o clássico: na sequência do calendário, o alviverde terá o Atlético-MG pela frente. A CBF ainda não divulgou a data exata da partida, que deve ocorrer entre os dias 19 e 20. A seleção, por outro lado, jogará amistosos nos dias 15 e 18.

Sem o vice-artilheiro do time disponível, Abel Ferreira ganhou uma opção "resiliente" nos últimos dias: Bruno Rodrigues - o técnico ainda tem Flaco López, Facundo Torres, Sosa, Thalys e Luighi para o setor. Os três primeiros da lista, no entanto, devem ser convocados por Argentina, Uruguai e Paraguai, respectivamente.

O atacante de 28 anos atuou como titular diante do Juventude e mostrou resultado: ele inaugurou o placar na vitória dos paulistas, ocorrida no último fim de semana, por 2 a 0.

Bruno Rodrigues superou duas lesões graves no joelho antes de voltar, nas últimas semanas, a ser uma opção. Anunciado no final de 2023, o atleta soma apenas oito partidas pelo Palmeiras (duas no ano passado e seis na atual temporada).

A resiliência do atacante foi bastante elogiada por Abel, que relembrou o drama vivido pelo jogador em entrevista concedida no mês passado.

O Bruno Rodrigues é tudo aquilo em que eu acredito no futebol e na vida. Quando nos xingam, quando as coisas não estão como nós queremos, quando dizem que estamos em final de ciclo, quando dizem que já não prestamos, quando machucamos o joelho, quando machucamos duas vezes o joelho... quando temos de ser operados pela terceira vez. Isto é tudo que eu acredito: no trabalho, na persistência e na resiliência. Para mim, esse é o maior talento que alguém pode ter Abel Ferreira