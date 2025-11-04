SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dívida milionária do Corinthians com o atacante Memphis Depay chegou aos R$ 23 milhões.

PREMIAÇÕES E LUVAS

O presidente Osmar Stábile confirmou que o valor em reunião do Conselho de Orientação (Cori) do clube, na quarta-feira passada.

A reportagem teve acesso à ata da reunião, que abordou diversos assuntos, incluindo as particularidades do contrato de Memphis. Os termos do acordo entre clube e jogador incomodam conselheiros e diretores há algum tempo, mas passaram a ter peso maior com o acúmulo dos débitos.

Os valores milionários são referentes a bonificações (por jogos e gols) e luvas contratuais ?ao todo, Memphis tem cinco contratos vigentes com o Timão, incluindo o de trabalho.

Vale ressaltar que, no último dia 15 de setembro, a segunda parcela das luvas, de aproximadamente 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões na cotação atual), venceu.

Em setembro, a diretoria e o estafe do holandês já haviam fechado acordo para o pagamento de cerca de R$ 18 milhões em dívidas. O clube propôs pagar da seguinte forma: metade da quantia em parcelas mensais até fevereiro do ano que vem. A outra metade será quitada de uma vez só, em março.

Procurado, o Corinthians afirmou que o valor integral dos débitos com Depay foi renegociado, também em parcelas. Além disso, Osmar mantém contato permanente com o atleta e seus representantes para garantir que não haja novas pendências financeiras.

CONTRATO 'FORA DA REALIDADE'

Na mesma reunião do Cori, Pedro Soares, diretor jurídico do clube, declarou que o custo do contrato de Memphis está "fora da realidade". Além disso, esclareceu que os salários do atleta são livres de impostos e sugeriu que os responsáveis pela contratação sejam ouvidos pelo órgão fiscalizador.

A insatisfação se estendeu para o conselheiro Caetano Blandini, que questionou os "valores reais do contrato". O membro do Cori reclamou que a comissão de futebol não havia recebido oficialmente os contratos do atleta.

Além de Memphis, o Corinthians tem uma lista de débitos com antigas contratações, que totaliza R$ 125 milhões. As dívidas são de condenações na Fifa por acordos não pagos de temporadas passadas. Entre os nomes estão Félix Torres, Rodrigo Garro, Maycon, José Martínez, Charles e Matías Rojas.