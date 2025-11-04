RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tradição antes de finais e jogos importantes, o chamado "AeroFla" virou prioridade para o Flamengo antes da viagem para Lima, no Peru, onde ocorrerá a decisão da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro.

RETORNO AO RIO PARA RECEBER A ENERGIA DOS TORCEDORES

O Rubro-Negro enfrentará o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG), pelo Campeonato Brasileiro, antes de seguir para a capital peruana.

O clube retornará ao Rio de Janeiro após a partida.

A ideia é realizar um treino na manhã do dia 26, no Ninho do Urubu, e viajar para Lima na parte da tarde, após passar pelo "AeroFla". A chegada ao Peru acontecerá à noite.

Antes das finais de 2019, 2021 e 2022, milhares de torcedores se despediram da delegação no aeroporto do Galeão (RJ). Nas três vezes, o Flamengo acessou o local pelo terminal de cargas, e toda uma logística de segurança e trânsito precisou ser feita em conjunto entre Prefeitura, Polícia Militar e Guarda Municipal. O mesmo deverá acontecer desta vez.

O Flamengo sagrou-se campeão em 2019 ?no mesmo estádio em Lima? e em 2022, em Guayaquil, no Equador. Já em 2021, em Montevidéu, no Uruguai, perdeu para o Palmeiras, justamente o adversário novamente na final deste ano.

TREINOS SERÃO NA FEDERAÇÃO PERUANA

O Flamengo treinará nos dias 27 e 28 de novembro no centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol. O local foi o mesmo utilizado pelo clube em 2019 e conta com a aprovação da diretoria e do elenco. Já o Palmeiras fará suas atividades no CT do Alianza Lima.

A hospedagem rubro-negra será em um luxuoso hotel no bairro de Miraflores, o mais nobre e seguro de Lima, e que fica numa região costeira.

Também no dia 28 ocorrerá o reconhecimento do gramado do estádio Monumental de Lima, palco da final no dia seguinte. Por lá acontecerá ainda uma entrevista coletiva com os treinadores.

A decisão dos locais de treinamento foi feita pela Conmebol, assim como as ações de mídia pré-jogo.