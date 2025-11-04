RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A parceria entre Flamengo e Filipe Luís tem tudo para se estender. Clube e estafe do comandante trabalham com a possibilidade de renovação há alguns meses, mas a definição pode ficar para depois das decisões dos títulos importantes ainda em disputa na temporada. Restam detalhes importantes a serem acertados.

COMO ESTÁ A RENOVAÇÃO DE FILIPE LUÍS COM O FLAMENGO?

Travada, até o momento. O treinador e seu estafe apresentaram suas vontades ao Flamengo, que ficou de produzir uma contraproposta para tentar encontrar o denominador comum.

Tanto Flamengo quanto Filipe Luís trabalham com o sonhado acerto. A grande questão é se o final feliz acontecerá antes ou depois dos encerramentos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo tenta agilizar ao máximo o processo, já que está ciente do peso que os títulos poderiam representar na negociação. O clube sabe que precisará abrir os cofres, mas, caso seja campeão de pelo menos um dos títulos, o passe de Filipe Luís se valorizaria ainda mais.

Dessa forma, valores, bonificações por metas e luvas ainda não foram definidos. O que está mais próximo de um acerto, segundo apurou o UOL, seria o tempo de contrato: até dezembro de 2027.

Mesmo com a incerteza momentânea, as partes seguem tratando a renovação com otimismo. Filipe Luís é identificado com o Flamengo e já mostrou, nos bastidores, que deseja permanecer.

CONTATOS COM O ESTAFE DO TREINADOR

Filipe Luís pediu para que o Flamengo tratasse de sua renovação com o empresário Jorge Mendes. O treinador está 100% focado no dia a dia do clube e quer manter os olhos fixos nos títulos que pode conquistar.

O nome é pesado no mundo do futebol, tendo atletas como Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal entre seus agenciados. Por isso, os contatos são mais difíceis.

José Boto tem bom relacionamento com Mendes, tanto que se encontrou com o agente em Portugal durante um recesso. O Rubro-Negro, na figura do seu diretor de futebol, quer aproveitar ao máximo os encontros.

Apesar disso, a próxima conversa ainda não está no horizonte. Diante da boa relação, a pauta da renovação segue de maneira tranquila nos bastidores. O foco do momento são as disputas em aberto do Flamengo.

PASSE VALORIZADO

O comandante já é um dos principais nomes entre os treinadores que estão no futebol brasileiro. Mesmo com o pouco tempo de carreira, de quase dois anos, ele é campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil.

Restam dois campeonatos em disputa, justamente os que Filipe ainda não tem no currículo: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Se os conquistar, se credencia ao patamar de nomes como Abel Ferreira, do Palmeiras.

Os títulos podem aumentar o número de propostas da Europa. O Velho Continente já bateu na porta com proposta do Fenerbahçe, recusada pelo Flamengo. Filipe Luís é visto, também, como um possível substituto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, clube no qual é ídolo.

Ciente disso, o Flamengo tenta se prevenir com uma multa, a fim de sacramentar o projeto de longo prazo junto ao treinador e seu estafe. Nos bastidores, como o UOL já havia informado, o clube vê semelhanças com o caso de Jorge Jesus, que, pouco tempo depois de renovar, deixou o Rubro-Negro para dirigir o Benfica.

O objetivo do Rubro-Negro é manter Filipe Luís por um bom tempo no banco de reservas. Ao todo, o comandante já esteve à frente do Flamengo em 77 partidas e acumula 77% de aproveitamento, com 50 vitórias, 18 empates e apenas nove derrotas.